В феврале редакция «Курьер. Среда. Бердск» разыграла купоны с фамилиями участников конкурса «Привет, Я родился!», отмечающих день рождения в январе. Из 500 купонов мы с помощью лототрона выбрали победителей.

Главный приз январского конкурса именинников «Привет, Я родился!» выиграл Павел Батенев. Благодаря своей бабуле он становится победителем конкурса уже третий раз. На его счету уже были торт и 1000 рублей. Тратить очередную тысячу он пока не собирается. Немного подкопит, а потом уже, говорит, купит необходимую вещь.

Второй год подряд мама Олега Стрекалова устраивает для сына неожиданный сюрприз. Заполняет на него купоны для участия в конкурсе именинников. Второй раз бердчанину достается косметический набор от фирмы «Орифлейм».

Члены семьи Цукановых по несколько раз в году становятся победителями конкурса «Привет, Я родился!». Для них старается их мама, и бабушка. И рука у пенсионерки очень счастливая. В этот раз косметический набор от компании «Орифлейм» получила дочь бердчанки Оксана Цуканова.

За Татьяну Цуканову приз, косметику от компании «Орифлейм», получил ее племянник Андрей Цуканов, неоднократный победитель конкурса именинников. Он и поздравит от имени «Курьера» тетушку с победой.

6-летний Родион Колесников впервые победил в конкурсе «Привет, Я родился!». Ему вручили сертификат на посещение соляной пещеры фирмы «МариСоль». Родион пока не знает, что это за чудо такое — соляная пещера. Зато его мама рада такому подарку. И обязательно сводит туда сына.

Когда мама Вики Коноплевой сказала, что она выиграла в конкурсе «Привет, Я родился!» косметику от «Орифлейма», второклассница очень обрадовалась. Ведь она первый раз выиграла приз в состязании именинников. За подарком пришла сразу из школы №1, где учится. Сказала, что для нее это был очень хороший сюрприз от бабушки.

Арина Арджиева до сих пор помнит, каким вкусным был торт, который выиграла ее сестренка в конкурсе «Привет, Я родился!». Теперь и ей, благодаря бабушке, достался сладкий приз от компании «Сладкая дюжина». Своим выигрышем Ариша тоже поделится со своими сестренками.

Торт от компании «Сладкая дюжина» достался и 6-летнему Савелию Черкасову. Когда ему рассказали о призе, тортике, он все время о нем думал, признается Савелий. Но он, говорит, не жадный и сладким поделится и с мамой, и с братишкой.

Настя Круглыхина очень расстроилась, что не смогла прийти за своим призом — набором косметики от компании «Орифлейм». За нее это сделала бабушка Надежда Николаевна. С легкой руки бердчанки призы в конкурсе «Привет, Я родился!» выигрывали трое ее внуков.

Светлана Козырева в очередной раз вошла в список победителей конкурса. Она сообщила, что на выигранную в прошлом году 1000 рублей купила постельное белье и «теперь спит в «Курьере». В этот раз ей достался еще один памятный подарок — комнатное растение от цветочного салона «Гран-при». Бердчанка рада такому призу — он пополнит коллекцию ее цветов.

Юлия Резниченко пришла за своим подарком, тортиком от компании «Сладкая дюжина», вместе с маленькой дочуркой. Рассказала, что ее малышки уже становились обладателями призов конкурса «Привет, Я родился!» — выигрывали торт и 1000 рублей от газеты «Курьер». Неожиданные сюрпризы для дочери и внучек устраивает мама Юлии. К ней они и пойдут пить чай с тортом.

За Владислава Рассказова подарок получила его супруга Ирина. Сам именинник по уважительной причине не смог забрать приз — приглашение на посещение соляной пещеры от фирмы «МариСоль». Ирина говорит, что такой подарок мужу будет очень кстати. И она с удовольствием сходит вместе с ним за здоровьем в соляную пещеру.

Конкурс «Привет, Я родился!» продолжается. Уже седьмой год. До конца февраля редакция принимает купону с фамилиями тех, кто родился в последнем зимнем месяце. Среди них розыгрыш призов от спонсоров состоится в начале марта.

Чем больше купонов, тем выше шанс выиграть главный приз — 1000 рублей от газеты «Курьер. Среда. Бердск», которая и публикует купоны. Приносите их в редакцию по адресам: Бердск, ул. К. Маркса, 24, оф. 2 и ул. Ленина, 38. Желаем удачи!

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