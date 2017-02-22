Создание акционерного общества, которое займется теплоснабжением Бердска, неизбежно, считает директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин. По новому законодательству муниципальные унитарные предприятия, коим является КБУ, не могут заниматься теплоснабжением. Но депутаты из комитета по промышленности со скепсисом относятся к созданию АО. Дискуссия по этому поводу завязалась на заседании комитета 21 февраля.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» ранее сообщал о возможности создании в Бердске единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в форме акционерного общества. В ЕТО войдут как муниципальные котельные, так и частные. У каждой теплоснабжающей компании будет определенная доля в уставном капитале. КБУ планировал вложиться имуществом — несколькими трубами, которые соединяют городские сети и котельные. Однако депутаты в декабре 2016 года не одобрили отчуждение муниципального имущества. Поэтому процесс создания ЕТО замедлился.

Но о его неизбежности говорит и вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова:

— Согласно законодательству, мы должны акционироваться. Еще такой момент. Был вариант,и он рассматривался, это, так скажем, в рамках агломерации передача сетей водоотведения «Горводоканалу» Новосибирска.

Депутат Елена Белова считает, что акционирование муниципального предприятия означает его отчуждение. Степанова ответила, что в администрации это понимают, однако закон не предусматривает иных вариантов. Курс взят на укрупнение энергетических предприятий. Кожин дополнил:

— Начальник федеральной антимонопольной службы сказал, что в 2017 году в области теплоснабжения должно быть 96% предприятий акционировано, а в области водоснабжения и водоотведения — 80%.

Александр Юрьевич так же отметил, что КБУ не хватает средств на существование. Депутаты пока не проголосовали за дотации предприятию из бюджета, а кредиты Комбинату не дают из-за испорченной кредитной истории (как утверждает Кожин, испорчена она во времена работы директоров КБУ Александра Рыбака и Николая Леванова). Депутаты, однако, усомнились, что кредит дадут и вновь созданному АО.

По словам Беловой, народные избранники бы охотнее поддержали создание ЕТО, если бы коммунальщики и городские власти дали гарантию, что это никак не отразится на тарифах и на качестве услуг для населения. Елена Викторовна напомнила о печальном опыте сдачи сетей и котельных в концессию. А ведь на первых порах этот вариант тоже расхваливали и называли единственно правильным.

Белова предлагает «революционное» решение: обратиться к областной власти с просьбой выделить КБУ дотации, и при этом не акционировать предприятие. Дескать, Бердск хочет развивать муниципальное предприятие.

— А если область нас проигнорирует, мы обратимся к Путину, — добавила Елена Викторовна.

Не все коллеги по комитету поддержали Елену Викторовну, но сошлись на том, что попробовать стоит.

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