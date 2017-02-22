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Ведущий международный байер прочитает открытую fashion-лекцию в Новосибирске

Мероприятие пройдет в рамках в рамках fashion-номинации «Поколения М» — всероссийского творческого проекта компании МТС, ориентированного на творческое развитие талантливых детей и подростков.

Тема лекции «Правила коммерческой коллекции. Интеграция принципов international fashion баинга сквозь призму российской моды».

Начало в 17:00 в Новосибирском краеведческом музее. Участие бесплатное.

Георгий Ростовщиков — ведущий международный байер. Самый молодой главный байер мужских коллекций Harvey Nichols в Баку, fashion-директор магазина LEF 27+2 в Москве. Ранее он возглавлял департамент мужской одежды компании Podium и Podium Market Fashion Group. Входит в ТОП-5 самых влиятельных мужских байеров СНГ по версии GQ Russia, ТОП-500 мировых профессиональных байеров.

Лекция ориентирована на начинающих дизайнеров одежды в возрасте до 18 лет, студентов профильных учебных заведений и тех, кто решил связать свою профессию с модой, превратить хобби в успешный бизнес, а также всех, кто интересуется дизайном и следит за развитием fashion-индустрии.

У любого начинающего дизайнера будет возможность получить на лекции прикладные знания по созданию успешных коллекций одежды, а также шанс создать собственную коллекцию и показать ее на Неделе моды Mercedes-Benz FashionWeek Russia в Москве в октябре 2017 года. Для этого необходимо принять участие в конкурсе «FashionПоколение» — загрузить на портал «Поколение М» свой эскиз платья для Полины Гагариной и ждать оценки именитого жюри в составе знаменитых кутюрье Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер. Работы принимаются до 25 апреля 2017 года.

О проекте «Поколение М» Проект «Поколение М», который МТС реализует на территории всей России, направлен на развитие творческих способностей детей и подростков. На сайте проекта дети от 6 до 18 лет могут смотреть видеоуроки от мэтров современного искусства, создавать и выкладывать собственные творческие работы в номинациях «Анимашки» (рисунок), «Суперхит» (вокал), «Ценные кадры» (фотография) и других. Одной из номинаций нового творческого сезона стало «Поколение Fashion», где юные модельеры под руководством Вячеслава Зайцева и других звездных дизайнеров создают собственные модели одежды и получают шанс увидеть свои идеи воплощенными профессионалами лучших модных домов России. Но и это еще не все – каждый лайк, репост и комментарий в социальных сетях проекта конвертируется в настоящие рубли и перечисляется в конце года в один из благотворительных фондов, поддерживающих тяжелобольных детей. За время существования «Поколения М» было собрано и переведено более 14 миллионов рублей.

Узнать подробности и принять участие в конкурсе можно на сайте pokolenie.mts.ru.

Партнерский материал

Новости smi2.ru

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Ведущий международный байер прочитает открытую fashion-лекцию в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [09:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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