Принятую в Москве программу расселения ветхих хрущевок планируется завершить в 2018 году, однако после этого почти в таких же пятиэтажках останутся жить около 1,6 млн москвичей, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, полноценный ремонт возведенных более 50 лет назад домов практически невозможен, а между тем многие из них уже представляют собой самое «печальное зрелище», а другие окажутся в аварийном состоянии в ближайшие 10–20 лет.

«Я знаю настроение и ожидания москвичей. Ожидания связаны с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить. Мне представляется, что это и было бы самым правильным решением», — ответил Путин.

Собянин с замечанием согласился, но отметил, что для решения квартирного вопроса необходимы не только «огромные финансовые ресурсы», но и урегулирование недостатков законодательства, передает РБК.

«Необходимо изменить ряд норм, регулирующих градостроительные технические нормы. Мы строим в действующей городской застройке, не в чистом поле, поэтому необходимы специальные нормы, чтобы ускорять эти процессы. Поэтому я бы попросил помочь и оказать содействие в изменении этой нормативной базы, инициировании специального закона», — обратился Собянин к главе государства, пообещав, что «финансовые и организационные моменты» власти столицы решат самостоятельно.

Путин пообещал московскому мэру свою поддержку. «Хорошо. Давайте сделаем это», — сказал президент, подчеркнув в то же время, что вопросы расселения жителей хрущевок должны решаться так, чтобы «все людей устраивало».

Позже Собянин в своем аккаунте в Twitter пообещал, что дома, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек, «послужат не 50, а 100 лет».

7 февраля вопрос о расширении программы сноса московских пятиэтажек был поднят на съезде Совета муниципальных образований столицы, представители которых заявляли о нецелесообразности капремонта отслуживших свое зданий.

Однако заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин тогда заявил, что реализация новой программы потребует «колоссальных ресурсов» и «очень неординарных решений», а одной из главных проблем расселения сносимых пятиэтажек назвал нежелание их жителей переезжать в другие районы.

«Часть жителей категорически не хотят уезжать из этих домов. У нас сегодня до 20% всей программы уходит, по сути, в суды. За счет этого затягивается программа по переселению. Конечно, большинство людей хотят, но есть определенный процент, который категорически против переселения», — пояснил Хуснуллин.

В начале февраля 2017 года, выступая на заседании коллегии столичного Стройкомплекса, Собянин заявил, что в столице осталось снести 78 хрущевок первой серии. По данным мэрии, расположены эти дома в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах Москвы.

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