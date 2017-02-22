Во вторник, 21 февраля, в ДК «Родина» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества. Собравшимся показали фильм о бердчанах, принимавших участие в локальных войнах и о военных частях, базировавшихся в городе.

Бердчан с наступающим праздником поздравил мэр Евгений Шестернин. Он пожелал, чтобы военные никогда не носили боевые медали, а их грудь украшали лишь юбилейные.

— День защитника Отечества это поистине народный праздник. В нем есть все: и радость победы, и горечь утраты. Он впитал в себя абсолютно все. Уважаемые защитники Отечества! Я желаю вам счастья, любви, добра, потому что ради этого воевали наши ветераны. И они свою задачу с честью выполнили, — поздравил бердчан глава города.

Бердчан также поздравила депутат областного Заксобрания Зоя Родина, сообщили в пресс-центре мэрии. За многолетний добросовестный труд и активное участие в нравственно-патриотическом воспитании подрастающего поколения благодарность регионального парламента она вручила:

Председателю городской общероссийской общественной организации ветеранов войн и вооружённых сил Российской Федерации, подполковнику запаса — Золотухину Анатолию Александровичу.

Председателю Бердской городской общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», подполковнику запаса — Левчику Александру Владимировичу.

Директору школы №11 — Репренцеву Николаю Михайловичу.

Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности школы №1 — Зарембо Михаилу Леонидовичу.

Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности школы 2 «Спектр» — Москаленко Игорю Васильевичу.

Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности школы №13 — Парфёнову Александру Алексеевичу.

Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности школы №11 — Некрасову Андрею Васильевичу.

Преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности школы №8 — Шадрину Геннадию Георгиевичу.

Евгений Шестернин и руководитель военно-патриотического клуба «Русичи» Андрей Некрасов вручили книги о Бердске курсантам Новосибирского военного института войск национальной гвардии, которые с ранних лет готовились быть защитниками своего Отечества, обучаясь в пограничном классе школы №11 и являясь курсантами военно-патриотического клуба «Русичи».

Также Евгений Анатольевич вручил благодарность Елене Алексеевой матери Гордея Алексеева, который служит в Президентском полку. Мэр поблагодарил ее за достойное воспитание сына.

После официальной части военный оркестр штаба Сибирского округа войск нацгвардии России выступил с концертной программой.

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