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22 декабря вышел очередной номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №6/2017.
В номере — продолжение грандиозного проекта «Худеем с мастерами!». Узнайте — сколько кг потеряла каждая участница!
В номере — продолжение книги воспоминаний бердского фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова «.
В номере — инструкция «Как записать ребенка в 1 класс».
В номере — Детская страничка для наших самых маленьких читателей.
Покупая газету, вы гарантируете выход и сайту www.kurer-sreda.ru
Купить свежий номер можно в специализированных киосках и в супермаркетах сети «Продсиб». Цена очень доступная — 15 рублей. Спасибо!
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [08:10]
[11:05] По $200 выплачивают белорусы-тунеядцы государству
[10:50] За 29,7 млн рублей отремонтируют километр улицы Маяковского в Бердске
[10:40] Победители супермарафона именинников получили призы в «Курьер. Среда. Бердс...
[11:05] По $200 выплачивают белорусы-тунеядцы государству
[10:50] За 29,7 млн рублей отремонтируют километр улицы Маяковского в Бердске
[10:40] Победители супермарафона именинников получили призы в «Курьер. Среда. Бердс...
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