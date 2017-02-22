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Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

22 декабря вышел очередной номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №6/2017.

В номере — продолжение грандиозного проекта «Худеем с мастерами!». Узнайте — сколько кг потеряла каждая участница!

В номере — продолжение книги воспоминаний бердского фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова «.

В номере — инструкция «Как записать ребенка в 1 класс».

В номере — Детская страничка для наших самых маленьких читателей.

Покупая газету, вы гарантируете выход и сайту www.kurer-sreda.ru

Купить свежий номер можно в специализированных киосках и в супермаркетах сети «Продсиб». Цена очень доступная — 15 рублей. Спасибо!

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Покупайте свежий номер «Курьер.Среда.Бердск»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [08:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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[10:50] За 29,7 млн рублей отремонтируют километр улицы Маяковского в Бердске

[10:40] Победители супермарафона именинников получили призы в «Курьер. Среда. Бердс...


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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 5.3 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 39%

24 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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