22 декабря вышел очередной номер газеты «Курьер.Среда.Бердск», №6/2017.

В номере — продолжение грандиозного проекта «Худеем с мастерами!». Узнайте — сколько кг потеряла каждая участница!

В номере — продолжение книги воспоминаний бердского фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова «.

В номере — инструкция «Как записать ребенка в 1 класс».

В номере — Детская страничка для наших самых маленьких читателей.

Покупая газету, вы гарантируете выход и сайту www.kurer-sreda.ru

Купить свежий номер можно в специализированных киосках и в супермаркетах сети «Продсиб». Цена очень доступная — 15 рублей. Спасибо!

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