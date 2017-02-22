Новосибирские следователи обращаются за помощью в раскрытии убийства, совершенного полгода назад.

В производстве следственного отдела по Дзержинскому району Новосибирска регионального управления СК России находится уголовное дело, возбуждённое по факту обнаружения останков обгоревшего тела женщины с признаками насильственной смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что 3 августа 2016 года около 18.00 в овраге неподалеку от парка-отеля «Шишка» (на участке местности, расположенном в 150 м восточнее дома №17 по улице Калужской) в костре с покрышками обнаружено тело неустановленной женщины.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», первоначально следователи не могли определить даже пол погибшего, найденного в горящих автомобильных покрышках.

Когда труп нашли, он еще тлел. Но обгорел настолько, что без определенной экспертизы нельзя было сказать, кто погиб — мужчина или женщина. Но точно — не ребенок. Следователи СКР выясняют, каким образом человек попал в костер, был ли он мертвым или еще живым.

Согласно заключениям экспертов примерный рост потерпевшей 160-167 сантиметров, возраст 30-55 лет, принадлежность к европеоидной расе.

Следователи просят откликнуться всех лиц, находившихся, либо передвигавшихся на транспорте 3 августа 2016 года рядом с указанным местом, а также просят откликнуться всех лиц с любой информацией о без вести пропавших женщинах в период до 3 августа 2016 года со схожими приметами.

Всем гражданам, обладающим указанной информацией, просьба обращаться в следственный отдел по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области по адресу: ул. Кошурникова, 10, либо по телефонам 8 (383) 208-24-14, и по телефону старшего следователя Сафарова Артура Фаритовича – 8 (383) 278-31-58, 8-913-455-57-36, либо 02.

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