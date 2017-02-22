Введение натурального возмещения по ОСАГО на всей территории России произойдет не с 1 марта 2017 года, как обсуждалась ранее, а только с 1 января 2018-го. Лишь в нескольких регионах с наибольшей убыточностью «автогражданки» реформа начнется раньше. Как заявил «Известиям» заместитель министра финансов Алексей Моисеев, это решение одобрили все заинтересованные стороны.

21 февраля предложение о переносе сроков будет рекомендовано к принятию во втором чтении на заседании профильного комитета Госдумы. Власти и ЦБ ожидают, что закон вступит в силу весной. Таким образом, длительная дискуссия о сроках проведения реформы «автогражданки», которой предусмотрено введение приоритета натурального возмещения перед денежным, выходит на финишную прямую.

Все заинтересованные стороны договорились, что вводить ремонтное ОСАГО на всей территории России надо с 1 января 2018 года, а в отдельных регионах — так называемых «токсичных» — механизм заработает раньше, как только будет принят и вступит в силу соответствующий закон. Об этом решении рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

Идею разбить проведение реформы на два этапа предложили депутаты, внесшие на прошлой неделе поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» («Известия» ознакомились с документом). Их рекомендуют к принятию во втором чтении законопроекта на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 21 февраля, рассказали «Известиям» участники рынка. Планируется, что закон вступит в силу с 1 апреля.

Из слов Алексея Моисеева следует, что утвержденная конфигурация реформы позволит, прежде всего, хотя бы частично избавить страховщиков от «автоюристов». Последние через суды добиваются максимально возможных компенсаций, превышающих лимит страхового возмещения (400 тыс. рублей). Из-за этого страховые компании в ряде регионов несут внушительные убытки по программе ОСАГО.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), проблемных субъектов не менее 30. Список пилотных регионов, где новая система ОСАГО заработает весной, подготовит ЦБ. По словам источника, близкого к Центробанку, в их число попадут те, где действует система единого агента продажи полисов ОСАГО.

В ЦБ отказались от комментариев.

Как писали ранее «Известия», апробация ремонтной «автогражданки» может начаться с Волгограда, Ростова, Краснодара и Ставрополя.

По мнению главы РСА Игоря Юргенса, такой порядок даст массу лазеек автоюристам, при том, что введение приоритета ремонта задумывалось как раз для того, чтобы вытеснить недобросовестных игроков с этого рынка.

— Например, человек из проблемного региона — с натуральными выплатами — уехал в непроблемный, зарегистрировался сроком на один день и может спокойно обращаться в суд и получать денежные выплаты, — пояснил Игорь Юргенс. — Таким образом, сохраняются и судебные издержки компаний, пени, штрафы, плюс мы получаем дорогое натуральное возмещение.

По словам официального представителя «Альфа Страхование» Юрия Нехайчука, реформа ОСАГО в предложенном виде вновь поставит вопрос о целесообразности либо повышения страховых тарифов по ОСАГО, либо перехода к свободному формированию тарифов.

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