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Президент Азербайджана назначил жену своим первым замом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 21 февраля, назначил свою жену Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны.

Представляя ее в новом качестве на заседании Совета безопасности Азербайджана, президент объяснил это назначение важной ролью, которую Алиева «долгие годы играет в общественно-политической, культурной, международной деятельности», сообщает «Интерфакс». Алиев также напомнил, что его супруга является заместителем председателя правящей партии, число членов которой составляет около 700 000 человек, и «возглавляла оргкомитеты таких крупных международных мероприятий, как «Евровидение» в 2012 г. и Первые Евроигры в 2015 г.».

В политсовет партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), которую возглавляет Ильхам Алиев, его жена входит с 2004 г. Трижды (в 2005, 2010 и 2015 гг.) Мехрибан Алиева избиралась в милли меджлис (парламент) Азербайджана.

Сама Алиева отметила, что руководит Фондом Гейдара Алиева, который «активно участвует в общественно-политической жизни Азербайджана» и «реализует инфраструктурные проекты». В своей новой работе она пообещала руководствоваться принципами человеколюбия и уважения, считать превыше всего интересы народа и государства и стараться достойно служить Азербайджану.

Должности вице-президента и первого вице-президента были учреждены в Азербайджане по результатам прошедшего в сентябре 2016 г. референдума об изменении конституции. Всего в нее было внесено 29 поправок, в том числе об увеличении срока полномочий президента с пяти до семи лет. Первый вице-президент, согласно обновленной конституции, пользуется неприкосновенностью и в случае досрочного ухода президента со своего поста исполняет его полномочия до новых выборов.

Этим назначением Ильхам Алиев сохраняет в Азербайджане власть своей семьи, уверен профессор Института диалога цивилизаций Алексей Малашенко: «Пока у власти семья, Ильхам Алиев может быть спокоен, а если будут какие-то замены и преемники со стороны — никто не знает, чем это может закончиться. Эти династические сюжеты характерны для всего постсоветского пространства, и это признак того, что демократией там, конечно, не пахнет».

В Азербайджане возможны незначительные протесты и активное обсуждение, но нынешний расклад сил это назначение только укрепит, полагает эксперт. Главная же цель президента — подготовить жену к большой политике, говорит Малашенко: «Мехрибан — женщина красивая и умная, в свое время она была в стране популярна, затем отошла на второй план, но это судьба жен всех постсоветских лидеров. Задача этого назначения — обучить жену Алиева политике, хотя сам Алиев еще молод и резв».

Источник: Ведомости

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Президент Азербайджана назначил жену своим первым замом

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 22 февраля 2017 г. [07:40]

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