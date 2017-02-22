19 февраля в спортивном зале ДЮСШ №5 проводилось открытое первенство Новосибирской области по общей и специальной физической подготовке и легкоатлетическому кроссу среди отделений велосипедного спорта 2 этап.

В первенстве приняло участие около восьмидесяти человек, из которых 42 воспитанника отделения велоспорт ДЮСШ «Авангард» г. Бердск. Эти соревнования своего рода разминка перед предстоящим велосезоном, где будущие звёзды пробуют свои силы. Мероприятие прошло весело и зрелищно благодаря слаженной работе судейской бригады. Все участники получили бурю эмоций, а самое главное – опыт и позитивный настрой на предстоящие соревнования.

Наши ребята, порадовав своих родителей и тренеров, показали хорошие результаты:

в категории 2001-2002 года рождения юноши Виталий Родькин – 2 место Аркадий Покровский – 3 место

в категории 2001-2002 года рождения девушки Анастасия Мамонтова – 2 место

в категории 2003-2004 года рождения девушки Алёна Ситникова – 3 место

в категории 2005-2006 года рождения мальчики заняли весь пьедестал почёта Егор Князев – 1 место Гордей Сомов – 2 место Матвей Ромашов – 3 место

в категории 2007-2008 года рождения мальчики Андрей Клипута – 1 место Артур Завьялов – 2 место

в категории 2007-2008 года рождения девочки Алёна Семенова – 1 место Полина Шевченко – 3 место

в категории 2009 и младше мальчики Дима Водолазский – 2 место Алексей Бутов – 3 место

в категория 2009 и младше девочки: Лиза Дьякова – 1 место Света Лысакова – 2 место.

От всей души поздравляем наших спортсменов и желаем побед вы предстоящем сезоне!

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