Не удалось оспорить решение Бердского горсуда в высшей инстанции бывшему милиционеру Борису Напольских из поселка Нового. Напомним, в ноябре прошлого года он проиграл гражданское дело: судья решил, что именно его овчарки напали на новосибирского марафонца Владимира Варакуту, сняли у него скальп и отгрызли ухо.

Теперь ему не избежать расходов: арбитры постановили выплатить пострадавшему более 800 тыс. рублей за расходы на длительное лечение и моральный вред. Сегодня, 21 февраля, областной суд оставил вердикт без изменения.

Сразу после заседания в Новосибирске Варакута и Напольских приехали в мировой суд Бердска. Здесь слушается уголовное дело против собаковода. По версии следствия, его безалаберность в содержании питомцев привела к тяжким для здоровья бегуна последствиям.

Процесс вышел на финишную прямую. Сегодня суду дал показания последний свидетель по этому делу Андрей Шатунов — бывший участковый полиции. Он осматривал место неравной схватки Варакуты и трех разъяренных овчарок вместе с одним из очевидцев страшного нападения — недавно умершим Константином Мозгалевым. Шатунов смог рассказать лишь о том, что видел на снегу следы борьбы и бурые пятна крови.

В январе 2015 года Константин Мозгалев отдыхал в курорт-отеле «Сосновка» и оказался на месте трагедии. На предварительном расследовании он рассказывал о том, как собаки терзали «мужчину в черном спортивном костюме».

— Я видел, что мужчина в спортивной одежде лежал на снегу, по-моему, на спине. Собаки нападали на мужчину, кусали, не давали подняться на ноги. Он закрывал голову руками, а собаки кусали его за руки и за голову, — зачитала показания прохожего судья.

Хотя, как следует из слов Мозгалева, он пытался окрикнуть озверевших псов, те его не слушались и убежали лишь спустя несколько минут. Шедший мимо местный житель (Вячеслав Вакарук — прим. авт.) тоже остановился. Пока Мозгалев ждал на трассе «скорую», чтобы показать дорогу, он был рядом с окровавленной жертвой овчарок.

Видео Елены Меновщиковой

Напольских, как и на предыдущих заседаниях, в ходе допроса своим защитником заявил, что на диктофонной записи свидетеля Малькова с ним говорит не его супруга. Сама госпожа Напольских тоже отрицала, что беседовала с кем-то о том, что это их собаки искусали человека и показывала на свой зеленый коттедж на ул. Дачной… По словам Бориса Напольских, той незнакомкой могла быть их покойная соседка — большая любительница «подколоть».

Еще на гражданском процессе собаковод уверял, что трех из пяти своих четвероногих подруг он увез в Томск спустя две недели после кровавой истории. Сегодня Варакута и его защитник Алексей Шевченко снова поинтересовались: не связана ли «ссылка» животных с нападением на бегуна и сотрудницу «Сосновки» Веру Гревцеву? Заинтересовалась этим и гособвинитель Светлана Тарасова. Напольских объяснил, что целый год искал им новых хозяев.

Видео Елены Меновщиковой

— Почему вы искали хозяев в течение года, а когда произошли эти события, так быстро нашли их? — спросила старший помощник прокурора.

Подсудимый сослался на помощь брата из Томска, у которого много знакомых в окрестных деревнях. Туда, мол, и отправились питомицы. Верить или нет доводам Напольских, судья решит на следующих заседания. На 6 марта запланированы прения сторон, после которых суд вынесет вердикт.

Новости smi2.ru