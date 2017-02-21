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Президент России Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу своего участия в президентских выборах 2018 года, предвыборная кампания пока не началась, и в Кремле сейчас другая повестка дня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Путин сам неоднократно говорил, что считает преждевременным делать какие-то электоральные заявления, он никаких заявлений до сих пор не делал», — сказал он во вторник журналистам, комментируя публикацию РБК о том, что В. Путин примет участие в выборах 2018 года, и это будет его последняя президентская кампания.
«Пока еще есть достаточно времени до начала электоральной кампании, пока еще повестка дня другая», — продолжил пресс-секретарь президента, передает «Интерфакс».
Ранее источник в Кремле сообщал, что президентские выборы в РФ пройдут по плану — 11 марта 2018 года, — и вопрос о проведении досрочной кампании во властных структурах не рассматривается.
Новости smi2.ru
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