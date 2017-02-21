Жуткий запах фекалий в районе школы №13 на ул. Лунной планируют устранить в этом году. Как рассказал на заседании депутатского комитета по промышленности директор Комбината бытовых услуг Александр Кожин, в планах у предприятия реконстуировать систему вентиляции с очисткой отводимых газов на канализационно-насосной станции №6.

По словам Кожина, жители уже много лет ощущают там неприятный запах. С появлением новой вентиляции он должен исчезнуть.

Депутаты заметили, что это не единственное проблемное место в городе, где пахнет стоками.

— В субботу проезжали мимо парка. Хочу сказать, что возле дома №47 по ул. К. Маркса тоже амбре почти как у «Мажи Нуар» (марка духов — прим. ред.). Нужно, чтобы запаха не было, — отметил депутат Владимир (Юрьевич) Захаров.

Кожин пояснил, что запах там не исчезнет, пока полностью не заменят старый коллектор, свод которого полностью разрушен. Сейчас построена только часть новой трубы — на улице Краснофлотской. Строительство может занять несколько лет.

Напомним, в этом году коммунальщики закончили работу по строительству участка коллектора в районе военного городка. От устойчивого аромата фекалий долгое время страдали жители частного сектора.

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