Друзья, предлагаем сделать своим мамам приятный сюрприз! Отправьте нам фото с мамой и подарите самым родным газету с фотопроектом. В этом году мы уже организовывали такой проект, и он прошел на ура. Счастливые и улыбчивые фотографии детей вместе с мамами стали хорошим подарком к 8 Марта.

Мы решили запустить акцию «Селфи с мамой» и в 2017 году. Газета с фотографиями выйдет в день 8 Марта, как раз к празднику! Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото с мамой нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Селфи с мамой», обязательно с указанием имени мамы (можно с фамилией) и детей.

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