Итоги недели: Наталья Алфименко за последнюю неделю сбросила 1,85 кг (итог — 95,95, на начало недели — 97,8), за время проекта 7,3 кг (103,25 на начало проекта). Наталья Бутерус за последнюю неделю сбросила 1,1 кг (итог — 93,3, на начало недели — 94,4), за время проекта 7,05 кг (100,350 на начало проекта). Ирина Болдырева за последнюю неделю сбросила 1,2 кг (итог — 85,6, на начало недели — 86,8), за время проекта 6,25 (91,85 на начало проекта). Алена Павлюк за последнюю неделю сбросила 1,1 кг (итог — 76,6, на начало недели — 77,7), за время проекта женщина похудела на 6,2 кг (82,8 на начало проекта). Антонина Архипенко за последнюю неделю сбросила 0,65 кг (итог — 94,75, на начало недели — 95,4), за время проекта 5,75 кг (100,50 на начало проекта). Елена Тихомирова за последнюю неделю сбросила 1,6 кг (итог — 76,6, на начало проекта — 78,2), за время проекта 5,4 (82 на начало проекта). Марина Захарова за последнюю неделю сбросила 1,1 кг (итог — 82,9, на начало недели — 84), за время проекта 5,4 кг (88,3 на начало проекта). Анна Филипенко за последнюю неделю сбросила 1, 2 кг (итог — 77, на начало недели — 78,20), за время проекта 4,8 кг (81,8 на начало проекта). Нелли Попова за последнюю неделю сбросила 0,15 кг (итог — 70,4, на начало недели — 70,25), за время проекта 2,8 (73,2 на начало проекта).

Заставить себя заниматься дома после трудовых будней архисложно, проще и эффективнее довериться профессионалам.

Нашим участницам проекта «Худеем с мастерами» крупно повезло. Специалисты из «Рассвета» разработали для них специальную программу, с помощью которой они постепенно сбрасывают вес и получают от этого удовольствие.

В зале ЛФК тишина: все завороженно слушают инструктора, который, как опытный дирижер, руководит группой, за время проекта ставшей единым организмом.

— Лечебная физкультура при избыточном весе применяется, чтобы стимулировать обмен веществ. Упражнения на пресс, дыхательные упражнения и растяжка повышают окислительно-восстановительные процессы и увеличивают энергозатраты организма. Также при ЛФК улучшается состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что способствует снижению веса.

В любых тренировках важен правильный настрой. Поначалу будет тяжеловато, но вы должны помнить, что у вас есть цель, и идти к ней, превозмогая лень и косые взгляды. Совсем скоро занятия станут для вас полезной привычкой. Если вы хотите похудеть, занимайтесь минимум два раза в неделю по 30-40 минут. И вы получите подтянутое тело и укрепите свое здоровье.

Прелесть ЛФК в том, что здесь собраны упражнения на все группы мышц.

Участницы лежа на спине тянутся ногами до рук, вытянутых перед собой. Одно из самых сложных упражнений для группы — лодочка — получается не у всех, а велосипед с легкостью осиливает каждая!

Благодаря специальному комплексу упражнений мышцы приводятся в тонус. Наши участницы уходят с тренировки в приподнятом настроении, полные сил и энергии. — На ЛФК нет такой силовой нагрузки, как на степах, — рассказывает Наталья Бутерус. — Здесь Вадим Александрович следит за нашим состоянием и ничего сверхъестественного не требует. Много упражнений на растяжение мышц, на общий тонус. Мне это вполне по силам. Я ощущаю после занятий легкость и прилив бодрости! Я почувствовала мышцы там, где их не было со времен средней школы! Процесс идет, мы худеем! Меня это очень радует!

Объемы уходят, кожа становится более гладкой и ровной

На протяжении всего проекта «Худеем с мастерами» участницы проходят сеансы иглоукалывания.

Эта методика, появившаяся в древнем Китае, востребована и в Бердске. За сотни километров люди со всей страны приезжают в санаторий «Рассвет», чтобы ощутить на себе чудодейственное влияние целебных иголок.

Процедура заключается в следующем: в определенные зоны вводятся длинные и тонкие иглы. Одноразовые и стерильные.

— Акупунктура через воздействие на биологически активные точки позволяет регулировать и балансировать жизненную энергию в организме, — отмечает врач-рефлексотерапевт санатория «Рассвет» Наталья Андреева. — Кроме улучшения пищеварения и обмена веществ воздействие на активные точки одновременно нормализует эмоциональный фон, гормональный баланс и деятельность сердца и сосудов.

Иглоукалывание способствует закреплению у пациентов мотивации к новому пищевому поведению.

Вот почему данная процедура, дополняя правильно подобранное питание и адекватные физические нагрузки, помогает организму «вспомнить» свое идеальное состояние и восстановить тот уровень обмена веществ, который этому состоянию соответствовал, подчеркивает специалист.

Анна Филипенко, как и другие участницы, после этой процедуры выглядит отдохнувшей и помолодевшей! — Играет приятная музыка и я чувствую, как тело расслабляется, — отмечает участница проекта. — Отдыхаешь. Очень хорошо, что мы попали в проект «Худеем с мастерами». Я сейчас понимаю, как мне повезло. Я бы никогда сама не вырвалась ни на какие процедуры, и какое счастье, что мы их получаем! Такое их разнообразие, многое я никогда не делала, от них получаешь большое удовольствие. И результат налицо! Я уже избавилась от четырех килограммов! Объемы уходят, кожа становится более гладкой и ровной. А главное, я получаю для тела и души расслабление и удовольствие. И это очень здорово!

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