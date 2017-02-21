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Надежда Савченко отказалась от депутатских привилегий

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о решении отказаться от депутатской неприкосновенности.

«Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое», — написала Савченко на своей странице в Facebook.

Она также опубликовала фото заявления, в котором просит лишить ее депутатской неприкосновенности, объясняя это тем, что народные избранники должны пользоваться равными правами со всеми гражданами.

Неприкосновенность депутатов и судей закреплена в конституции Украины.

Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованная президентом Путиным, регулярно делает заявления, которые вызывают резкое осуждение украинского политического истеблишмента.

В начале февраля депутат назвала президента страны Петра Порошенко «врагом народа», а до этого выразила мнение, что характер киевской власти является преступным, передает РИА Новости. В декабре украинские политики раскритиковали Савченко после ее поездки в Минск, где она встретилась с руководителями ДНР и ЛНР. Нардеп заявила, что увидела не врагов, а партнеров по переговорам. После этого Надежду Савченко исключили из фракции «Батькивщина» и делегации ПАСЕ.

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Надежда Савченко отказалась от депутатских привилегий

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [16:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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