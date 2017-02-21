Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Около 20 млн рублей получит «Энергосбыт» за сбор коммунальных платежей в Бердске

К теме вознаграждений «Новосибирскэнергосбыта» как агента Комбината бытовых услуг вновь вернулись депутаты Бердска. Спорный вопрос поднялся на заседании комитета по промышленности и ЖКХ 21 февраля.

Цифрами заинтересовалась зампредседателя комитета Елена Белова. «НЭС», по данным КБУ, получает порядка 20 млн рублей в год — то есть, 1,5% от оборота Комбината. Такую сумму компания получает за сбор и начисление коммунальных платежей с потребителей.

— 20 млн я плачу «Новосибирскэнергосбыту» за то, что он заключает договоры, собирает деньги, ведет претензионную работу… — пояснил директор КБУ Александр Кожин.

Однако Белова напомнила, что в КБУ есть целый отдел, который занимался начислением. По словам Кожина, сейчас этот отдел состоит из 5 человек (с появлением НЭС его существенно сократили): он контролирует «НЭС» и работает по жалобам населения.

— Так вот о том и речь. Вот я и говорю. Мне, как депутату, люди говорят: вот есть абонентский отдел в КБУ, а за что мы платим тогда «Энергосбыту»? До вас (к Кожину) у нас этой статьи по «НЭС» не было… — отметила Елена Викторовна.

— До меня и сборов не было 99,2%. Да, есть убытки. Но я тоже, извините, не волшебник, — высказался Александр Юрьевич.

Напомним, это уже не первый случай, когда депутаты и общественность сомневаются в эффективности работы «НЭС». В марте прошлого года народные избранники предлагали КБУ расторгнуть договор с «Энергосбытом» и объявить новый конкурс на поиск агента. Но Комбинат тогда утверждал, что именно с приходом «НЭС» процент сбора за коммунальные услуги существенно увеличился. Кроме того, в 2016 году КБУ увеличил своему агенту вознаграждение — на 10%. Как пояснял тогда Кожин, это произошло из-за увеличения количества абонентов.

Новости smi2.ru

  • Что творится с начислением оплаты коммунальных услуг в СКС? Почему суммы завышены? (20)
  • Что за капремонт мы должны оплачивать? (48)
  • Чинят препятствия «Новосибирскэнергосбыту», собирающему плату за коммуналку, УК Бердска (18)
  • Учителя Бердска ждут от праздника достойной оплаты своего труда (6)
  • УК Бердска улучшили показатели по сбору платежей после встреч с руководством КБУ (5)
Около 20 млн рублей получит «Энергосбыт» за сбор коммунальных платежей в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [16:20]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[17:45] Как собаки-людоеды терзали марафонца, рассказали свидетели суду в Бердске

[17:25] Песков: у Путин пока нет в повестке выборов-2018

[17:10] Фекальный запах ликвидируют у школы №13 в Бердске

Все новости

[17:45] Как собаки-людоеды терзали марафонца, рассказали свидетели суду в Бердске

[17:25] Песков: у Путин пока нет в повестке выборов-2018

[17:10] Фекальный запах ликвидируют у школы №13 в Бердске


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: