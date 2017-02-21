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К теме вознаграждений «Новосибирскэнергосбыта» как агента Комбината бытовых услуг вновь вернулись депутаты Бердска. Спорный вопрос поднялся на заседании комитета по промышленности и ЖКХ 21 февраля.
Цифрами заинтересовалась зампредседателя комитета Елена Белова. «НЭС», по данным КБУ, получает порядка 20 млн рублей в год — то есть, 1,5% от оборота Комбината. Такую сумму компания получает за сбор и начисление коммунальных платежей с потребителей.
— 20 млн я плачу «Новосибирскэнергосбыту» за то, что он заключает договоры, собирает деньги, ведет претензионную работу… — пояснил директор КБУ Александр Кожин.
Однако Белова напомнила, что в КБУ есть целый отдел, который занимался начислением. По словам Кожина, сейчас этот отдел состоит из 5 человек (с появлением НЭС его существенно сократили): он контролирует «НЭС» и работает по жалобам населения.
— Так вот о том и речь. Вот я и говорю. Мне, как депутату, люди говорят: вот есть абонентский отдел в КБУ, а за что мы платим тогда «Энергосбыту»? До вас (к Кожину) у нас этой статьи по «НЭС» не было… — отметила Елена Викторовна.
— До меня и сборов не было 99,2%. Да, есть убытки. Но я тоже, извините, не волшебник, — высказался Александр Юрьевич.
Напомним, это уже не первый случай, когда депутаты и общественность сомневаются в эффективности работы «НЭС». В марте прошлого года народные избранники предлагали КБУ расторгнуть договор с «Энергосбытом» и объявить новый конкурс на поиск агента. Но Комбинат тогда утверждал, что именно с приходом «НЭС» процент сбора за коммунальные услуги существенно увеличился. Кроме того, в 2016 году КБУ увеличил своему агенту вознаграждение — на 10%. Как пояснял тогда Кожин, это произошло из-за увеличения количества абонентов.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [16:20]
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