Последний срок Путина

Подготовка к президентским выборам 2018 года ведется в Кремле с расчетом на то, что в них примет участие Владимир Путин, рассказали два федеральных чиновника. «Я не сомневаюсь, что он будет участвовать», — заявил один из собеседников РБК.

«Все исходят из того, что начальник [Путин] пойдет на выборы. И все понимают, что это будет его последний срок. Ничего менять под себя, чтобы остаться и после 2024-го (когда истечет очередной срок), он не будет», — добавляет другой федеральный чиновник.

На одном из совещаний в Кремле первый замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко высказывался в том духе, что важно не просто избрание Путина, а что будет после выборов. А именно — формирование повестки его следующего срока, пересказывает смысл сказанного Кириенко один из участников совещания. По его словам, кремлевский чиновник дал понять, что повестка нового срока президента не менее важна, чем технологии, позволяющие получить нужный результат. «Из слов Кириенко было понятно, что речь идет о последнем сроке Путина», — резюмирует собеседник.

Конституция России запрещает занимать пост главы государства более двух сроков подряд. Если Путин вновь изберется в 2018 году, то согласно Основному закону в следующий раз он сможет участвовать в выборах только спустя шесть лет после окончания своего срока — в 2030 году.

Легитимная победа

Сейчас на совещаниях с участием сотрудников внутриполитического блока Кремля и экспертов обсуждаются несколько параметров успешных выборов, рассказал источник в администрации президента и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. По их словам, речь идет о том, что выборы должны пройти легитимно, а Путин должен набрать больше голосов, чем в ходе предыдущих кампаний, как в процентном отношении, так и в абсолютном выражении.

Как минимум было бы хорошо, чтобы президент получил результат выше, чем на выборах 2012 года, но в идеале — чтобы он набрал больше, чем когда-либо на выборах с его участием, уточняет федеральный чиновник в беседе. То же самое касается количества голосов в абсолютном выражении, добавляет он.

Но «речь идет не о задании, а о том, о чем надо думать» при подготовке к кампании, подчеркивает собеседник.

На выборах 2012 года Путин получил 63,6% голосов. Самый высокий результат у него был на выборах 2004 года — 71,3%. В 2000 году за Путина проголосовали 53% граждан. Что касается голосов в абсолютном выражении, то в 2000 году Путину отдали предпочтение 39,7 млн человек, в 2004-м — 49,6 млн, в 2012-м — 45,6 млн.

В этом контексте, добавляет источник, близкий к администрации президента, важны показатели явки на выборах.

В конце декабря 2016 года на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике Кириенко обсудил с чиновниками, как обеспечить явку в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказывали источники.

Проблему повышения явки нельзя решить за счет появления на выборах новых лиц, говорит федеральный чиновник. С этой точки зрения в Кремле не видят необходимости искусственно привлекать к участию в кампании новых кандидатов. Повышение явки за счет «новичков» возможно только при одном условии: непредсказуемости результатов выборов, а об этом речи нет, резюмирует собеседник РБК. Администрация президента искать новых кандидатов для участия в кампании не будет, сообщал РБК, ставку решено сделать на старую модель с участием лидеров думских партий.

Референдум о доверии

«Нет сомнений, что он (Путин) изберется. С одной стороны, это хорошая новость, но с другой — зачем человеку подниматься со стула и идти голосовать, если и так понятен результат?» — рассуждает кремлевский собеседник РБК. По его словам, «нас ожидают в некотором роде не выборы, а референдум о доверии (Путину)».

Кремлевский чиновник и источник, близкий к администрации президента, рассказывают, что на совещаниях с участием экспертов обсуждаются несколько способов повышения явки.

Планируется, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сумеет настроить систему «ГАС-Выборы» таким образом, чтобы доступ к ней могла получить любая участковая избирательная комиссия. Это нужно, для того чтобы позволить избирателям, которые планируют голосовать не по месту прописки, не брать открепительные талоны, поясняет собеседник. Отсутствие необходимости получать открепительные простимулирует граждан прийти и проголосовать.

Собеседник поясняет, что данные о гражданине, проголосовавшем не по месту регистрации, будут содержаться в системе, и тогда махинации с открепительными, когда люди голосуют сразу на нескольких участках, останутся в прошлом.

Во время декабрьского семинара для вице-губернаторов по внутренней политике, рассказывает собеседник, близкий к Кремлю, «обсуждалось, чтобы члены участковых комиссий привлекались к работе не за неделю до выборов, а раньше». Речь идет о том, чтобы члены УИКов сами бы ходили по квартирам и приглашали людей на выборы. «Хорошо же, если придет ваш учитель и лично пригласит вас проголосовать», — рассуждает источник.

Отдельно обсуждается вопрос, как стимулировать к приходу на избирательные участки молодежь, особенно тех, кому предстоит голосовать в первый раз, продолжает источник в Кремле. Надо, по его словам, стремиться к тому, чтобы участие в голосовании «стало модным, социально одобряемым поведением». Для этого нужна соответствующая агитация, объясняющая, почему важно идти на выборы, уточняет он.

Плебисциты, камеры и обнуление рейтинга

В отдельных регионах возможно проведение референдумов по вопросам местного значения, рассказывает источник, близкий к Кремлю. Но это не должны быть темы, которые раскалывают общество, наподобие конфликта вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, подчеркивает он. Плебисцит должен касаться более «мирных» вопросов — допустим, «вы хотите, чтобы в вашем городе был построен цирк или музыкальная школа», приводит пример собеседник РБК.

Проведение референдумов в день выборов — эффективный способ повышения явки, уверен федеральный чиновник. По его словам, этот инструмент использовала госкорпорация «Росатом», которая по своей линии отвечала за избирательные кампании в закрытых административно-территориальных образованиях, и опыт был позитивный.

Одновременно в Кремле обещают усилить контроль за чистотой кампании. Количество наблюдателей и камер на участках будет значительно увеличено, обещает федеральный чиновник. Источник в Кремле говорит, что если в том или ином регионе будут зафиксированы серьезные злоупотребления, то это скажется на показателях эффективности губернаторов: «Все оценки будут сразу обнулены». До глав регионов эту информацию уже доносят, добавляет собеседник.

Эффективность деятельности губернаторов по новой кремлевской методике, как уже писал РБК, строится на четырех показателях: динамике экономической ситуации, электоральных показателях, коррупционной составляющей и наличию конфликта элит.

Есть два фактора, которые всегда работают на явку: это уровень выборов и должным образом проведенная информационно-разъяснительная кампания, говорит глава близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин. На президентских выборах всегда достаточно высокая явка. Ее диапазон — от 65 до 70%, считает он.

Возможность провести выборы без открепительных талонов может поднять явку на 0,5–1%, а хорошая информационно-разъяснительная работа — на 2–3%, продолжает он. «Под «хорошей разъяснительной кампанией» я подразумеваю не плотность охвата, а адресность», — говорит он, поясняя, что, например, молодежь вряд ли получится привлечь на избирательные участки за счет социальной рекламы по крупнейшим федеральным каналам. Для политической коммуникации с молодежью надо использовать те медиа, «которые она потребляет», уверен эксперт.

Высокий результат для Путина важен не только с точки зрения выборов, но и с точки зрения поствыборных задач, которые предстоит решать: это подготовка к транзиту власти и изменению структуры экономики, перечисляет Костин. И в этом контексте Путину нужна «не просто легитимность политического или военного лидера», ему необходима «легитимность государственного деятеля», «генеральная доверенность» от граждан, говорит эксперт.

Высокий результат при высокой явке, безусловно, важен для Путина в контексте его последнего президентского срока, уверен политолог Константин Калачев. «Путин видит себя в истории, и с этой точки зрения, наверное, важно показать восходящий тренд (по сравнению с итогами предыдущих выборов). Уходить тоже надо на подъеме», — считает эксперт.

Путин уже вписал себя в историю присоединением Крыма, но этого недостаточно, тем более в условиях, когда экономическая ситуация развивается по нисходящему тренду. «Поэтому важны и замены губернаторов на тех, которые могут обеспечить подъем, и результаты выборов с точки зрения возможности вписать их в учебники истории», — говорит Калачев. Явка и количество проголосовавших за Путина — это интегральный результат его работы, подчеркивает эксперт.

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