Необычное ДТП произошло днем во вторник, 21 февраля, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два БТРа. Столкновение случилось около 13:30.

«Колонна из трех БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города. В районе остановки «Звездная» средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперек дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим. В результате аварии боевые машины оказались не повреждены», — сообщили в мобильном приложении «Автоспас».

Видео Автоспас

После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение, добавили в «Автоспасе».

Новости smi2.ru