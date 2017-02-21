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Столкнулись два БТРа на Бердском шоссе в Новосибирске

Необычное ДТП произошло днем во вторник, 21 февраля, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два БТРа. Столкновение случилось около 13:30.

«Колонна из трех БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города. В районе остановки «Звездная» средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперек дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим. В результате аварии боевые машины оказались не повреждены», — сообщили в мобильном приложении «Автоспас».

Видео Автоспас

После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение, добавили в «Автоспасе».

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Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [16:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
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22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

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23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

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