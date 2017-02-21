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Необычное ДТП произошло днем во вторник, 21 февраля, в Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись два БТРа. Столкновение случилось около 13:30.
«Колонна из трех БТРов с сопровождением двигалась по Бердскому шоссе со стороны Матвеевки в сторону города. В районе остановки «Звездная» средний БТР неожиданно развернуло и поставило поперек дороги, и в этот момент его стукнул другой БТР, который двигался замыкающим. В результате аварии боевые машины оказались не повреждены», — сообщили в мобильном приложении «Автоспас».
Видео Автоспас
После вынужденной остановки колонна выстроилась снова и продолжила движение, добавили в «Автоспасе».
Новости smi2.ru
Новость и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [16:00]
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