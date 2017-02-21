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Тремя выстрелами в живот убили молодого человека в Новосибирске

В Новосибирске «по горячим следам» задержан подозреваемый в убийстве молодого человека, сообщила во вторник, 21 февраля, старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Сегодня утром, около 6.00, возле подъезда одного из домов по улице Дуси Ковальчук обнаружено тело 22-летнего мужчины, с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения в области живота.

По данному факту следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— Предварительно установлено, что 21 февраля в ночное время потерпевший распивал в съемной квартире спиртные напитки в компании молодых людей, с которыми познакомился накануне. Во время распития между потерпевшим и одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого последний произвел в потерпевшего не менее трех выстрелов, — рассказала Кулешова.

В результате комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Следственного комитета и полиции, «по горячим следам» установлен и задержан 36-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый житель Заельцовского района. В ходе проведенного обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято орудие преступление.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз. Следователем выполняется комплекс иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Тремя выстрелами в живот убили молодого человека в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [15:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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