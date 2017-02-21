Комбинат бытовых услуг нуждается в финансовой помощи из областного и городского бюджета. Необходимость дотаций для муниципального предприятия обсудили на заседании депутатского комитета по промышленности 21 февраля.

Из-за роста тарифа ниже ожидаемого и резкого скачка цен на материалы для производства тепла, КБУ рискует вновь получить колоссальный убыток к концу года. Депутаты категорически против повышения тарифа — это, по их мнению, нарушит интересы жителей. Директор КБУ Александр Кожин предложил альтернативный вариант — поддержать предприятие деньгами из бюджета. Сейчас Комбинат существует только на собственные средства.

— Тепловая система изначально всегда был дотационной. Я, например, знаю всю систему в Новосибирске, как «отче наш». Вот почему Новосибирск каждый год выдает «Гортеплоэнерго» — акционерному обществу — 100 млн рублей на выполнение программы? Из бюджета выдает! А еще город дает 300! Мне не надо 100 млн, — заявил комитету Александр Юрьевич.

По предварительным подсчетам, существенно поправить положение предприятия могла бы сумма в размере 26 млн рублей. Эти деньги пустили бы на затраты по содержанию бесхозных сетей, которые КБУ не компенсируют с 2012 года. Депутаты к предложению сначала отнеслись скептически. Дескать, как проконтролировать, на что потратят бюджетные деньги.

— Проверяйте меня через три лупы, если хотите, только денег дайте, — резко ответил Кожин.

Александр Юрьевич подчеркнул, что с таким предложением он выступал не раз. В прошлом году в августе он обратился в управление финансов и налоговой политики Бердска с просьбой предусмотреть в бюджете статью расходов на дотации КБУ. В декабре ему ответили: вы опоздали. Как так вышло, Кожин не знает.

— Поверьте, кроме Бердска, нет другого города, где в бюджете нет строчки на помощь (теплоснабжающему) предприятию. Есть в Оби, есть в Искитиме, есть в Линево… — перечислил Кожин.

Депутат Елена Белова заметила, что КБУ не может найти золотой середины. Все предложенные решения либо бьют по бюджету города, который и без того тяжелый, либо по карманам потребителей. На что Кожин парировал: ну, а как иначе?

Разговор о дотации КБУ шел на повышенных тонах, но в итоге депутаты и коммунальщики сошлись на том, что необходимо попросить дополнительных средств у области. Но не просто так, а с доказательствами и расчетами, каков от этой помощи будет экономический эффект и что сделает сам Комбинат для выхода из кризисной ситуации. Депутаты из комитета по промышленности готовы поддержать такое обращение. Рассмотрят и вопрос о новой строке бюджета — на помощь КБУ.

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