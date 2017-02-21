USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Найден синий мешок со сменной обувью в маршрутном такси №12. Обращаться по адресу г.Бердск ул.Промышленная, 1, т. 8 (383-41) 5-79-55.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [15:05]
[17:45] Как собаки-людоеды терзали марафонца, рассказали свидетели суду в Бердске
[17:25] Песков: у Путин пока нет в повестке выборов-2018
[17:10] Фекальный запах ликвидируют у школы №13 в Бердске
[17:45] Как собаки-людоеды терзали марафонца, рассказали свидетели суду в Бердске
[17:25] Песков: у Путин пока нет в повестке выборов-2018
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный