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Найдена обувь в маршрутке №12

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Найден синий мешок со сменной обувью в маршрутном такси №12. Обращаться по адресу г.Бердск ул.Промышленная, 1, т. 8 (383-41) 5-79-55.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [15:05]

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