Американские хирурги провели редкую и сложную операцию по пересадке лица. История пациента и примеры нескольких аналогичных операций — в материале «Газеты.Ru».

Энди Санднессу из США 32 года, и последние 11 из них он прожил практически без лица. В 2006 году он пытался покончить жизнь самоубийством и выстрелом снес себе практически всю нижнюю часть лица. Благодаря усилиям врачей он выжил, но восстановить нос, нижнюю челюсть, зубы им не удалось.

Санднесс вернулся в родной город, продолжил работать. А в 2012 году хирурги из американской клиники Майо решили попробовать пересадить молодому человеку донорское лицо. Это редкая, выполнявшаяся не более 40 раз, и сложная операция, но и врачи, и пациент были готовы рискнуть.

«Когда выглядишь как я, то хватаешься даже за самый призрачный шанс, — говорит Санднесс. — Эта операция могла сделать меня нормальным».

Подготовка к операции длилась три года. Хирурги клиники по субботам собирались, чтобы потренироваться. В январе 2016 года Санднесс был добавлен в список ожидания для трансплантации. Он предполагал, что ждать придется еще пару лет, но уже через несколько месяцев ему позвонили из клиники: подходящий донор нашелся.

Это был 21-летний Кален Росс, который, по иронии судьбы, тоже выстрелил себе в голову. Его беременная жена Лилли, несколько поколебавшись, дала согласие на операцию.

Она сказала, что согласилась потому, что хотела показать будущему сыну, как его отец кому-то помог.

Операция заняла 56 часов. Ее проводили 60 специалистов. Целый день хирурги провели, срезая необходимые кости, мышцы и кожу с лица донора. Все остальное время они восстанавливали лицо Санднесса от глаз и ниже. На протяжении 32 часов врачи реконструировали нос, щеки, рот, зубы, губы и подбородок.

В течение трех недель после операции Санднессу было запрещено смотреть на себя в зеркало. Но когда он наконец это сделал, то был потрясен.

«Когда ты теряешь то, что было у тебя всегда, то понимаешь, как это — когда этого нет. И если ты вдруг получаешь шанс вернуть это, то никогда такое не забудешь», — рассказывает он.

Спустя три месяца Санднесс окончательно осознал, что теперь его лицо выглядит нормальным. Он ехал в лифте, и маленький мальчик взглянул на него без испуга. До операции такого никогда не случалось.

Спустя какое-то время к Санднессу вернулось обоняние, он смог нормально дышать и есть.

Сейчас у него есть возможность смешаться с толпой, и он счастлив.

Впервые трансплантация лица была выполнена в 2005 году во Франции. Изабель Динуар пыталась свести счеты с жизнью с помощью снотворных таблеток. Пока она была без сознания, ее собственная собака, лабрадор Тани, обглодала лицо хозяйки. Собака сгрызла губы, часть носа и подбородка. Восстановить лицо было невозможно, и врачи решились на пересадку.

Динуар прожила с новым лицом 11 лет, но ее организм пытался отторгнуть трансплантат. Женщина была вынуждена принимать специальные препараты для подавления иммунитета. В 2016 году она умерла от рака.

Другой известный пациент, перенесший трансплантацию лица, — американец Даллас Винс. В 2008 году, работая декоратором в церкви, он прикоснулся лбом к высоковольтному проводу. Хирурги боролись за его жизнь 36 часов.

Лицо мужчины полностью сгорело — у него не осталось бровей, глаз, носа. Три месяца он провел в искусственной коме, необходимой, чтобы его организм мог восстановиться.

В 2011 году 30 специалистов на протяжении 15 часов формировали ему новое лицо из кожи с лица и бедер донора. Зрение восстановить не удалось, но к Винсу вернулось обоняние. Всего мужчина перенес несколько десятков операций. Спустя 10 месяцев Винс наконец смог улыбнуться.

Ричард Норрис — еще одни неудавшийся самоубийца, которому в 22 года подвернулся под руки дробовик. Оставшись без части лица, мужчина 15 лет прожил вдали от людей в доме без зеркал, ни с кем не разговаривая. Его матери удалось найти хирурга, готового взяться за Норриса. Благодаря трансплантату Норрис вновь смог вернуться в общество.

Пожарный Патрик Хардисон лишился лица во время тушения пожара. Он был настолько обезображен, что его боялись даже собственные дети.

Врачи предупреждали его, что вероятность успеха операции — лишь 50%, но он был готов пойти на риск. Его донором стал молодой мужчина, погибший в автокатастрофе. По словам матери погибшего, при жизни тот мечтал стать пожарным.

До пересадки Хардисон перенес больше 70 операций, но они не смогли придать ему нормальный вид. Это удалось лишь благодаря пересадке.

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