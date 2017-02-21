Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий телепередачи «Вести недели» Дмитрий Киселев подверг критике деятельность «Народно-освободительного движения» (НОД) и его главы — депутата Евгения Федорова. Видеозапись отрывка из передачи опубликована на сайте телеканала.

Видео vesti.ru

«Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям… За всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет… Удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии», — сказал он.

Киселев привел в пример митинг НОДа, который прошел рядом со зданием МИА «Россия сегодня». По его словам, люди от Федорова, «словно бродячий цирк, колесят по Москве и устраивают шумно-вялый пикет против якобы «трампомании». Среди их лозунгов есть и такой: «Киселев — трампоман». «Уже как чье-то авторское изобретение», — отметил ведущий.

«Дискутировать в любом случае не тянет, поскольку уровень у дискуссии заведомо столь низкий и даже пошлый, что просто гарантирует не то что безнадежность в поиске истины, но и даже утрату самого здравого смысла», — пояснил Киселев.

Киселев раскритиковал то, как Федоров использовал георгиевские ленты в своих целях, создав из них «гротескные знамена». Он также раскритиковал «якобы движение «Офицеры России» и ее основателя Антона Цветкова, который «в армии сам никогда не служил».

Одновременно Киселев вспомнил и о словах депутата Госдумы Виталия Милонова после крестного хода вокруг Исаакиевского собора за передачу храма Русской православной церкви (РПЦ).

«Милонов тут отличился. Надел на себя стихарь — облачение для церковного служения — и в роли защитника передачи Исаакия церкви принялся делать антисемитские заявления. Повторять их не хочу. Желающие могут ознакомиться с ними в сети», — сказал ведущий «Вестей недели».

Ранее Милонов принес извинения за свои слова и отметил, что не собирался кого-либо обидеть по национальному признаку своими высказываниями.

Новости smi2.ru