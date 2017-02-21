Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев

Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий телепередачи «Вести недели» Дмитрий Киселев подверг критике деятельность «Народно-освободительного движения» (НОД) и его главы — депутата Евгения Федорова. Видеозапись отрывка из передачи опубликована на сайте телеканала.

Видео vesti.ru

«Мы как-то в России мягко и со снисхождением относимся к привычно всплывающим у нас малахольным политикам и общественным деятелям… За всеми этими вывертами и эпатажем ничего содержательного и нет… Удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии», — сказал он.

Киселев привел в пример митинг НОДа, который прошел рядом со зданием МИА «Россия сегодня». По его словам, люди от Федорова, «словно бродячий цирк, колесят по Москве и устраивают шумно-вялый пикет против якобы «трампомании». Среди их лозунгов есть и такой: «Киселев — трампоман». «Уже как чье-то авторское изобретение», — отметил ведущий.

«Дискутировать в любом случае не тянет, поскольку уровень у дискуссии заведомо столь низкий и даже пошлый, что просто гарантирует не то что безнадежность в поиске истины, но и даже утрату самого здравого смысла», — пояснил Киселев.

Киселев раскритиковал то, как Федоров использовал георгиевские ленты в своих целях, создав из них «гротескные знамена». Он также раскритиковал «якобы движение «Офицеры России» и ее основателя Антона Цветкова, который «в армии сам никогда не служил».

Одновременно Киселев вспомнил и о словах депутата Госдумы Виталия Милонова после крестного хода вокруг Исаакиевского собора за передачу храма Русской православной церкви (РПЦ).

«Милонов тут отличился. Надел на себя стихарь — облачение для церковного служения — и в роли защитника передачи Исаакия церкви принялся делать антисемитские заявления. Повторять их не хочу. Желающие могут ознакомиться с ними в сети», — сказал ведущий «Вестей недели».

Ранее Милонов принес извинения за свои слова и отметил, что не собирался кого-либо обидеть по национальному признаку своими высказываниями.

Новости smi2.ru

  • Четыре месяца не получает бесплатные подгузники для жены-инвалида житель Бердска (15)
  • Теневой финансист красного мэра Новосибирска арестован в Бердске (56)
  • Руководство БХК принесло мне извинения и подарило торт и пряник взамен испорченных (19)
  • Новый директор переименует оперный театр Новосибирска (49)
  • Назвавший Путина «убийцей» тележурналист извинится к 2023 году (3)

Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [14:05]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:30] Митинги неэффективными считает большинство россиян

[14:05] Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев

[13:30] Газифицировать и защитить от потопа отдаленный район обещает власть Бердска

Все новости

[14:30] Митинги неэффективными считает большинство россиян

[14:05] Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев

[13:30] Газифицировать и защитить от потопа отдаленный район обещает власть Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: