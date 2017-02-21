В понедельник, 20 февраля, в администрации Бердска состоялась встреча чиновников с активными жителями микрорайона Юго-Восточного. Сначала озвучили то, что сделали для жителей отдаленного района в 2016 году. Были решены проблемы доставки почты, изменен маршрут движения автобуса №2 в соответствии с пожеланиями жителей, создана рабочая группа по газификации, на контроле администрации города мероприятия по предотвращению подтопления весной, сообщили в пресс-центре мэрии.

Продолжается работа по благоустройству микрорайона: установлено 3 остановочных павильона, идет противопаводковая обваловка, установка водопропускной трубы.

На сегодняшний день актуальными для жителей микрорайона являются вопросы противопаводковых мер и газификации. О решении проблем доложили руководители муниципальных учреждений.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров рассказал о проведении работ для предотвращения подтопления в весенний период. В 2016 году были нарезаны канавы на участках улиц Родниковая и ул. Отрадная. Однако, другие участки дорожной сети, нуждающиеся в указанных мероприятиях, затронуты не были.

1) С целью отвода талых и дождевых вод с проезжей части в весенне-летний период 2017 года будет произведено грейдерование дорог в микрорайоне Юго-Восточный с нарезкой водоотводных канав.

2) Для организации отвода талых и дождевых вод в микрорайоне Юго-Восточный необходимо проведение МКУ «УКС» геодезической разбивки местности с дальнейшей разработкой проекта по формированию дорог и водоотводных канав в микрорайоне Юго-Восточном, а также строительства подземной ливневой канализации.

3) Со 2 февраля начаты работы по обваловке снега на поле со стороны микрорайона Южный, затем, обваловка будет произведена со стороны микрорайона Юго-Восточный. Работы запланированы до 3 марта.

4) Решение вопроса об обновлении водозащитного рва между микрорайоном Юго-Восточный и аэродромом с целью недопущения подтопления домов, находящихся в зоне подтопления.

Указанный ров изначально не является водоотводной канавой в микрорайоне Юго-Восточном. Ров обозначает границы территории воинской части и был оборудован (в комплексе с земляным валом и ограждением колючей проволокой) силами воинской части с целью охраны территории аэродрома «Бердск Центральный».

Сейчас ров используется жителями в качестве компостной ямы. Специалистами административно-технической инспекции города Бердска и УЖКХ с жителями Юго-Восточного была произведена разъяснительная работа о недопущении захламления указанной территории.

Начальник управления капитального строительства Алексей Егошин рассказал о перспективах газификации района. УКС проработает вопрос о возможности включения Бердска в программу газификации Новосибирской области, подготовлено ходатайство в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о выделении денежных средств на строительство газопровода высокого давления на 2018 год по проектно-сметной документации прошедшей экспертизу.

О транспортном обеспечении района рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

По результатам опроса населения, после согласования маршрута с председателем ТОС «Юго-Восточный» маршрут №2 с 1 марта изменит путь следования, с заездом до остановки «Санаторий Бердский», что позволит охватить большее количество социально-значимых объектов: образовательных учреждений, школ, детский садов, поликлиник.

Более того, учитывая наказы депутатов Совета депутатов города Бердска и пожелания жителей, автобус №2 будет круглогодично перевозить пассажиров до остановки «Городское кладбище», «Приют для животных». По сравнению с прошлыми годами добраться до нового городского кладбища было возможно только в летний период.

Маршрут №2 является маршрутом регулярных перевозок по регулируемым тарифам, стоимость проезда регулируется областным уполномоченным органом, также гражданам предоставляются все льготы при проезде на транспорте, действует социальная транспортная карта и проездные для школьников. В бюджете города Бердска ежегодно выделяются порядка 4-5 млн. рублей для организации данного маршрута. Также после поставки новых автобусов, нами планируется запустить новые автобусы по маршрутам, следующих в отдаленные районы, в том числе до микрорайона Юго-Восточного.

Удалось привлечь частных перевозчиков и впервые со времен строительства микрорайона будут запущены коммерческие маршруты в данном направлении.

Маршрут №510 будет следовать до остановки 3 проезд микрорайона Юго-Восточный и позволит жителям микрорайона пользоваться микроавтобусами «Газель» с интервалом 10-15 минут. В настоящее время идет согласование маршрута в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.

Также сейчас прорабатывается вопрос об открытии нового маршрута, который будет следовать до остановки «Торговый центр» и поможет без пересадок добраться до остановки «Черемушки» и «Микрорайон».

По итогам совещания создана рабочая группа из инициативных граждан и членов ТОС для консолидации усилий в решении проблем ТОСа и перспектив его развития.

Справка

ТОС «микрорайона Юго-Восточный» образован в 2008 году, статус юридического лица получен в 2009 году. ТОС «микрорайона Юго-Восточный» расположен в границах улиц Родниковая, Отрадная, Энтузиастов. С 1992 года на площади 38,6 гектар ведется индивидуальное малоэтажное жилищное строительство. В 2008 году в микрорайоне было застроено 40 земельных участков, в настоящее время чуть более 100. Количество жителей более 300 человек, количество участников ТОС – 180 человек.

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