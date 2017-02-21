Запретить зарплаты наличными, ограничить оплату наличными крупных покупок, ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа – Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой, рассказали два федеральных чиновника и два эксперта, участвующих в обсуждении.

Решений нет, на уровень правительства обсуждение пока не выносилось, говорит один из чиновников, одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения – предмет дискуссии.

Идея муниципального платежа может быть реализована не через введение налога на наличные, а через пониженную ставку НДС для платежей по карте, отмечает эксперт, участвующий в обсуждении. Есть примеры, продолжает он: налог на операции с наличными действует в Индии и Азербайджане, но только не при продажах, а при снятии денег со счета физическими лицами. Эта тема в повестке, изучаются международные примеры стимуляции безналичного оборота, знает он.

Некоторые из этих идей могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 гг. (ответственный – Минэкономразвития), знает один из чиновников, обсуждается блок мер по обелению экономики. В Минфине отказались от комментариев. В Минэкономразвития по существу не ответили на запрос.

Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 г. сняли 19 трлн руб. наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, – около 9% ВВП.

Минфин предлагает с 2016 г. ограничить наличные платежи до 300 000 руб.

Минфин еще в 2012 г. предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 руб., а затем 300 000 руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, вспоминает чиновник финансово-экономического блока.

Администрировать местный налог на использование наличных можно через контрольно-кассовую технику, считает федеральный чиновник, она отражает вид платежа, а доначислять налог можно продавцу. Но ограничение оборота наличных может вызвать вопросы у Конституционного суда, опасается он.

Мировой опыт

В Азербайджане с апреля 2017 г. вступает в силу закон о безналичных расчетах. По нему объекты торговли и общепита, которые зарегистрированы как плательщики НДС и годовой оборот которых превышает 200 000 манатов, могут вести наличные расчеты только на сумму до 30 000 манатов в месяц, остальные налогоплательщики – лишь до 15 000 манатов в месяц. Зарплата должна начисляться только в безналичной форме, кроме налогоплательщиков, работающих на предприятиях торговли, общепита и услуг, годовой оборот которых не превышает 200 000 манатов. Закон предусматривает ограничение на обналичивание: банки или почтовые операторы за снятие наличных средств с банковских счетов юридических лиц и частных предпринимателей должны удерживать упрощенный налог в размере 1% от этой суммы.

К июлю 2017 г. торговые точки должны обзавестись новой контрольно-кассовой техникой.

Если это налог, который будет взиматься при реализации товаров и услуг, скорее всего речь идет о косвенном налоге, т. е. об НДС, рассуждает руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин, но маловероятно, что это будет именно дифференциация ставки НДС в зависимости от того, как выполнен платеж – наличными или безналичным способом. Форма платежа никак не должна влиять на возникающие налоговые обязательства, поскольку одним из основополагающих принципов налогового законодательства является запрет каких-либо ограничений на свободное перемещение в пределах территории России товаров или финансовых средств, указывает Калинин, вероятнее всего, это будет некий квазиналоговый платеж, который по форме не будет подпадать под ограничения налогового законодательства.

Как этот платеж ни называй, у него налоговая природа, а значит, проводить его надо через коррекцию налогового законодательства, говорит партнер PwC Максим Кандыба, даже если он муниципальный. Торговые точки могут выставлять два ценника: писать минимальную цену и делать сноску, что она касается только безналичного расчета, предполагает он.

Введение сбора – не тот способ, которым нужно бороться за обеление оборота, оценивает федеральный чиновник: «Получается, что придется платить больше, если в торговой точке не работает терминал?» А обсуждать ограничение наличных расчетов можно, например, после распространения национальной системы платежных карт «Мир», рассуждает другой чиновник (сейчас в Госдуме находится законопроект, обязывающий с 2018 г. зачислять бюджетные средства на карту «Мир» и запрещающий оборот по счетам бюджетников с использованием других карт. – «Ведомости»). Но и это не решит всех проблем, оговаривается он, по всей стране должна работать инфраструктура POS-терминалов, регионы должны быть обеспечены интернетом, а стоимость расчетов должна снижаться.

Российские автосалоны предпочитают наличные – эквайринг дорог. Доход от продажи автомобилей у дилеров уже давно низок и им крайне невыгодно брать на себя еще и расходы на эквайринг в несколько процентов стоимости покупки, а покупатели не хотят переплачивать, говорил президент ассоциации «Российские автодилеры» Олег Мосеев. Поэтому пока дилеров очень беспокоят законодательные инициативы о контроле за крупными расходами, обязывающие их принимать банковские карты, продолжает он. Но если будут найдены возможности по снижению платы за эквайринг, дилеры пересмотрят свою точку зрения. Если стоимость автомобиля при оплате картой и наличными будет незначительно различаться, то очень многие станут расплачиваться с помощью пластика, уверен Мосеев.

Это скорее практика российских автосалонов, которые говорят, что у них невысокая маржинальность и поэтому они стимулируют расчеты именно наличными, не согласен один из экспертов: недвижимость и автосалоны – последние бастионы, где наличные важны по иным причинам, нежели удобство расчетов.

Источник: Ведомости

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