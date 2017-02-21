Вчера, 20 февраля, спустя неделю безрезультатных поисков, двое специалистов и начальник Бердского поисково -спасательного отряда вернулись с Телецкого озера. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в Алтай они прибыли 13 февраля, на следующий день после крушения вертолета «Робинсон» с пилотом и четверыми пассажирами на борту.

У сотрудников БПСО огромный опыт работы на воде: под боком Бердь и Обское море, где часто случаются непредвиденные ситуации. С собой в помощь алтайским коллегам и из других регионов бердчане доставили на грузовой платформе судно на воздушной подушке «Арго». 14 февраля они впервые вышли на озеро для осмотра акватории. В день на катере они проходили несколько десятков километров в надежде найти обломки вертолета или другие следы авиакатастрофы.

Серьезных трудностей добавила погода: почти все время на Телецком был шторм и полутораметровые волны, патрулировать водоем было опасно. Из-за 20-градусного мороза дно судна-амфибии покрывалось льдом, и экипаж не мог работать больше двух часов. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отряда Николай Ярманов, сложным оказалось не только обследовать береговую линию и огромные площади воды, но и провести больше суток в тяжелом пути туда и обратно.

— Самая основная работы была — доехать туда, потому что мы в три часа ночи из Бердска выехали и в три часа дня приехали туда, получилось 12 часов пути. Обратно ехали в особых условиях: только метель началась, как раз это движение мы захватили. Потом дороги перекрыли, потому что метель сильнейшая, ничего не видно, ветер был до 20 м/с и выше, дорогу переметало, — поделился Николай Егорович.

В результате бердчанам и другим специалистов, работающим на воде, дали «отбой». Они выполнили свою миссию по поиску. Осматривавшие пешком берег сотрудники заповедника нашли тело одной из пассажирок вертолета — супруги пилота Елены Ракитской. Более удачными стали выходы с воздуха: авиаторам на вертолетах удалось увидеть фрагменты потерпевшей крушение машины. «В акватории озера в ходе поисковых работ обнаружены предметы, находившиеся на борту вертолета: это откидная крышка переднего правого сидения, а также три чехла. В настоящее время они осмотрены следователем и переданы вместе с технической документацией на воздушное судно специалистам Межгосударственного авиационного комитета для дальнейшего исследования», — сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте.

Как только погода позволит, вылеты возобновятся. Сейчас МЧС по республике возлагает надежды на поиски под водой. Вчера, 20 февраля, на место прибыла группа московского спасательного центра с дополнительным глубоководным оборудованием. Аппарат «Фалькон», доставленный с Байкала, уже проверил более одного квадратного километра озерного дна. Пока ничего не нашли. Расследование уголовного дела по факту крушения вертолета продолжается.

Новости smi2.ru