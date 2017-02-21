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По данным издания, 53-летнюю Ольгу Смирнову задержали сотрудники охраны морских и прибрежных ресурсов Таиланда. Женщину доставили в полицию Пхукета. Ей инкриминируют то, что она кормила рыб на особо охраняемой территории с коралловыми рифами.
Как рассказали РИА Новости в консульском отделе посольства России в Бангкоке, сейчас Смирнова находится в полицейском участке. Ей грозит штраф в размере трех тысяч долларов, либо тюремное заключение сроком на один год. Россиянка должна будет оставаться в Таиланде до тех пор, пока суд не рассмотрит ее дело.
В Таиланде можно ловить и кормить рыбу в открытом море или рядом с островами, где нет коралловых рифов. Ранее запрещалось наносить урон только кораллам. За это туристов нередко задерживали. В прошлом году в силу вступил закон, который запрещает любые воздействие на природу вблизи коралловых рифов — в том числе кормление рыб, особенно продуктами, несвойственными их среде обитания.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [12:30]
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