Более половины (58%) россиян считают необходимым сохранить всеобщую воинскую обязанность для юношей призывного возраста — этот показатель не изменился за прошлый год и продолжает оставаться на максимуме с 1997 года, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре». О том, что в будущем следует перейти к формированию армии на контрактных началах из желающих служить за плату, сказали 37% респондентов.

Если бы кто-то из членов их семьи подлежал военному призыву, 61% россиян предпочел бы, чтобы он отслужил, а 23% стали бы искать способ избежать службы в армии. Затруднились ответить 15% участников опроса, проведенного 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ

За сохранение воинской обязанности чаще всего высказываются пенсионеры (66%), россияне старше 55 лет (63%), с образованием ниже среднего (63%), жители сёл (61%). За формирование контрактной армии выступают в первую очередь учащиеся и студенты (50%), россияне моложе 25 лет (45%), со средним специальным образованием (40%), москвичи (51%).

Источник: Интерфакс

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