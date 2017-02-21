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Акробатические номера Театра танца «СЭТ» поражают зрителей!

Танцевальная школа Натальи Ендовицкой – это не просто место, где дети учатся танцевать или развивают хореографические способности… Это уникальное сообщество активных, ярких, творческих и целеустремленных педагогов, детей и родителей. Здесь нет места скуке, однообразию и обыденности. Здесь всегда царят стремление покорять новые вершины мастерства, совершенствоваться и погружаться в волшебство танца.

Открытие нового зала позволило сделать беспрецедентную акцию – набор новых групп в середине учебного года, нацеленность которых – подготовка артистов большой сцены. Серьезная заявка не является голословной – в студии работают великолепные преподаватели, настоящие мастера своего дела, разработаны авторские программы по обучению современной хореографии, джазовому и классическому танцу, актерскому мастерству и акробатике. Старшие ученики Образцового коллектива Театра танца «СЭТ» постоянно совершенствуют мастерство у лучших хореографов, получивших мировое признание.

В феврале в студии состоялись открытые уроки-показы для родителей по акробатике. В конце года запланировано новшество – впервые ребята будут сдавать зачет по акробатическому минимуму. В какой форме это пройдет — узнаем позже, а пока папы и мамы удивлялись, восхищались и порой просто не верили своим глазам… Подскок и прыжок в шпагате, стойки и ходьба на руках, колесо на одной руке и многие-многие другие трюки, названия которых знают только наши бесстрашный тренер Екатерина Котлярова и бессменный руководитель студии Наталья Ендовицкая.

Акробатика, как дополнительный вид тренировок, была включена в расписание занятий не так давно, но результаты не заставили себя ждать. Уже на первых открытых показах на сцене ГДК в мае 2016 года зрители были поражены акробатическими умениями старших девочек из Образцового коллектива театра танца «СЭТ». И вот, спустя всего полгода, даже самые маленькие бармалейчики показывают свой акробатический минимум. И нет сомнений в том, что через пару месяцев, на большой сцене Юбилейного спектакля «Малыш и Карлсон» ученики ДССТ «Бармалейчики» этот минимум повысят до такого уровня, что зрители просто ахнут от восторга и удивления!

В новых группах еще осталось несколько мест и, возможно, одно из них ждёт именно вашего юного танцора!

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Новости smi2.ru

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Акробатические номера Театра танца «СЭТ» поражают зрителей!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [11:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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