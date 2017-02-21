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Всю ночь шли поисковые работы вокруг села Боровушка Тогучинского района Новосибирской области. Спасатели искали пожилого мужчину, который в понедельник, 20 февраля, на лыжах ушел в лес на охоту и потерялся.
Сообщение о том, что 78-летний охотник подвернул ногу, потерял ориентиры и самостоятельно не может выйти из леса, поступило на единый телефон экстренных служб 112 вчера вечером. Оперативно информация была передана в единую дежурно-диспетчерскую службу Тогучинского района.
На поиски человека были организованы сотрудники полиции, спасатели поисково-спасательных отрядов Новосибирского и Искитимского районов, местные жители.
Поисковые работы велись на четырех снегоходах и двух автомобилях. В ночной темноте включенным дальним светом фар и звуковыми сигналами спасатели пытались дать потерявшемуся ориентир. Кроме того, с мужчиной постоянно поддерживалась связь по сотовому телефону.
— Сегодня утром (21 февраля — прим. ред.), в один из сеансов связи мужчина сообщил, что слышит звук мотора снегохода. Проанализировав информацию, было установлено, что мужчина вышел из леса в сторону села Льниха Тогучинского района, где его и обнаружили спасатели, рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
Пожилой человек, проведший всю ночь в лесу, находился в удовлетворительном состоянии. Однако с учетом полученной травмы ноги и жалоб на боли в сердце, был доставлен в больницу поселка Горный.
В поисково-спасательной операции принимали участие 9 человек, 6 единиц техники, в том числе 6 спасателей на четырех снегоходах от аварийно-спасательной службы Новосибирской области.
Спасатели напоминают: отправляясь на охоту или рыбалку, в лес или на водоем, обязательно сообщите родным свой маршрут похода и ориентировочное время возвращения. Возьмите с собой сотовый телефон с заряженной батареей.
При необходимости помощи спасателей звоните по телефону пожарно-спасательной службы 101 или по единому телефону экстренных служб 112.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [11:45]
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