Утром, 21 февраля, в частной клинике «Вега» бердчанка Ольга мимо кабинета ФЛГ спешит к терапевту. Беглым взглядом осматривая людей на скамейках отмечает: сегодня гораздо меньше народу. Сама снимок легких она сделала здесь вчера, отстояв немалую очередь. Пришла на прием платно, потому что не рискнула терять время в городской больнице.

— Я в больницу даже не пытаюсь прорваться, потому что там всегда такая очередь большая, — сетует Ольга. — А здесь, если мне нужна флюорограмма, я пришла — и мне сделали. У них мои данные уже в компьютере забиты — все быстро.

Сегодня в «Веге» в 9.10 за дверью флюорографического кабинета № 27 с десяток человек. Но очередного прибывшего успокаивают: большинство пришли на прием к другим врачам. Осмотра органов грудной клетки ждут всего четыре человека — пятый уже выходит. Все говорят, что оплатили визит к рентгенологу — 200 рублей. На вопрос, можно ли пройти осмотр в ФЛГ-кабинете по направлению из горбольницы, кассир отвечает: «Можно — платно. У нас платная клиника, поэтому все через кассу». Замдиректора медсанчасти по общим вопросам Владимир Лоншаков объясняет, что у них есть договор с коллегами из госучреждения, поэтому прием «бесплатных» пациентов уже налажен, просто кассу они минуют.

— У нас на самом деле все услуги платные. Но, скореее всего, это делается так: если кто-то по направлению идет, он идет не через кассу, а через отдельный кабинет, который занимается вопросами страховки и так далее. То есть человек идет конкретно на флюорографию, ему талончик выдают, и он проходит, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Александрович.

Напомним, направлять некоторых пациентов в медсанчасть «Вега» в горбольнице решили после многочисленных жалоб на очереди в ФЛГ-кабинет. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», единственный на стотысячный город флюорограф вышел из строя еще осенью 2016 года. От сильного износа рентгеновская трубка стала быстро перегреваться, и аппарату нужны хотя бы полчаса отдыха. В это время прием закрывают, и за дверью скапливается недовольная очередь.

Конечно, это решит проблему лишь на время, причем на малое. Число тех, кто может пройти процедуру на веговском аппарате ограничено, ведь за каждого посетителя горбольница перечисляет деньги в платную клинику. Талончики выдают тем, кому осмотр показан лечащим врачом. Остальным по-прежнему приходится ждать свой черед на, казалось бы, стандартное и простое обследование.

Ситуация наладится скоро, обещал главный врач бердской ЦГБ Юрий Краморов в начале февраля. Известно, что сейчас болтница ждет результатов торгов: минздрав выделил около миллиона рублей на замену перегорающей ренгеновской трубки и ремонт аппарата. Новый, говорят медики, обошелся бы в 6-8 раз дороже.

Пока часы работы ФЛГ-кабинета в «Веге» продлять не пришлось: персонал справляется со всеми желающими. Но, советует Владимир Лоншаков, если есть возможность, то прийти на прием лучше после обеда или в воскресенье — так вам наверняка удастся избежать очереди.

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