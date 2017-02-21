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ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным

ЕГЭ по истории России должен стать обязательным, заявила министр образования и науки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников».

«В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова, зампредседателя Совета Федерации) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», – сказала министр.

Она отметила, что вопрос, конечно, все же «требует обсуждения», добавив, что «не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», передают «Ведомости».

Напомним, что сейчас школьники сдают два обязательных экзамена: ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня.

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ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [11:15]

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Курьер.Среда.Бердск

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