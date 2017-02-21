Новый компьютерный томограф, приобретенный для улучшения диагностики туберкулеза у взрослых и детей в регионе, запущен в эксплуатацию в Новосибирском областном противотуберкулезном диспансере.

На покупку аппарата было выделено 36 миллионов рублей из областного бюджета, сообщил и. о. министра здравоохранения Новосибирской области Ярослав Фролов в ходе презентации томографа 20 февраля.

«Мы рассчитываем, что запуск данного 32-срезового компьютерного томографа позволит повысить уровень диагностики туберкулеза, что, в свою очередь, приведет к своевременному лечению заболевания на ранних стадиях и снижению смертности на территории региона», — подчеркнул Ярослав Фролов.

Как отметил главный фтизиатр Новосибирской области Дмитрий Степанов, по итогам 2016 года в регионе продолжается улучшение основных эпидемических показателей по туберкулёзу.

«В прошлом году общая заболеваемость по сравнению с 2015 годом снизилась на 8% и составила 97,7 на 100 тысяч населения. В связи с появлением нового оборудования, применением современных методов и схем лечения, увеличением хирургической активности, в 2016 году в Новосибирской области показатель общей смертности от туберкулеза снизился на 22,3% и составил 14,3 на 100 тысяч жителей», — сообщил Дмитрий Степанов.

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