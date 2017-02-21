С 17 по 19 февраля Бердск принял зимние сельские спортивные игры. Масштабное событие прошло на высоком уровне. Гости остались довольны. На праздничном открытии с участием губернатора Новосибирской области присутствовали представители всех районов. Традиционно накал страстей был нешуточный. Лидеры определились в упорной борьбе.

Небывалый успех на стартах показали наши спортивные семьи. Сразу две семейные команды из Бердска вошли в тройку призеров, сообщили в отделе физкультуры и спорта.

Взяла реванш опытная семья Бобылевых. В прошлом году их подвел дартс — представители нашего города в этом виде заняли лишь 5 место. К соревнованиям в этом году команда усиленно готовилась и в дартсе заняла первое место. В лыжных гонках глава семейства Вадим Бобылев занял третье место, мама – Светлана Бобылева и дочь Валерия стали лидерами гонки. В эстафете семья заняла первое место и стала лидером в общекомандном зачете!

Также в сельских играх удачно дебютировала семья Спицыных. Команда заняла третье место! В эстафете бердчане завоевали серебряные медали, в дартсе стали четвертыми. В лыжных гонках Роман Спицын финишировал третьим, мама — Надежда Спицына продемонстрировала отличную физическую форму спустя всего два месяца после рождения двойни и пришла к финишу четвертой. Юная Анастасия Спицына заняла второе место.

Золотые медали в копилку наград бердской команде принесли хоккеисты. В первую встречу бердчане взяли реванш у победителей прошлых игр – команды из Татарского района. Наши спортсмены выиграли со счетом 6:3. Проигрывая 2:0, наши хоккеисты смогли обыграть соперников из Коченево со счетом 4:3! И в решающей игре в упорной борьбе обошли ледовую дружину из Новосибирского района. Волнительные для игроков и болельщиков матчи вошли в историю сельских игр, как одни из самых зрелищных и эмоциональных.

Лидерами стали шахматисты. В отсутствие первого номера команды мастера спорта международного класса Ивана Бочарова бердчане все равно смогли вырвать победу и подняться на высшую ступень пьедестала почета. По словам специалистов, бердская команда оказалась на голову выше остальных. Победу Бердску принесли Иван Бибко, Никита Феоктистов и мастер спорта международного класса Татьяна Кличкова, которая отыграла на 100%, не допустив ни одного поражения.

За команду шашистов Бердска выступали ветераны – действующие спортсмены, которые заняли второе место. Спортсмены усиленно готовились к состязаниям: выезжали на сборы к сильнейшей команде Новосибирской области – в Искитим. Серебряные медали для Бердска заработали Владимир Куропатников, Виктор Лагутов и Зоя Климентьева.

В общекомандном зачете по лыжным гонкам бердчане три минуты «привезли» своим ближайшим соперникам. Уверенную победу наша команда одержала благодаря Святославу Маркову, Александру Смолянину, Константину Кулагину, Анастасии Филоновой, Екатерине Смирновой, Дмитрию Бессонову.

Не разобравшись с технической неисправностью винтовок, в личном зачете по биатлону бердчане не смогли занять призовых мест, но компенсировали неудачу в эстафете. С большим отрывом наша команда одержала красивую победу. Мария Кретова, Николай Калинин, Павел Иванов проявили волю, характер, профессионализм и принесли Бердску второе место.

Также представители нашего города заняли третье место в полиатлоне. Поздравляем бердчан за отличный результат в XXII зимних сельских спортивных играх, посвященных 80-летию образования Новосибирской области.

Итоги соревнований:

Результаты во второй подгруппе: 1 место – Болотнинский район 2 место – Чистоозерный район 3 место – Колыванский район 4 место – Обь 5 место – Доволенский район 6 место – Купинский район

Результаты в первой подгруппе: 1 место – Бердск! 2 место – Коченевский район 3 место – Сузунский район 4 место – Татарский район 5 место – Искитимский район 6 место – Черепановский район

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