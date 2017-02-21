Целый жилой квартал чуть не замерз из-за очередного факта самоуправства. Об этом на аппаратном совещании 20 февраля рассказала вице-мэр по городскому хозяйству Лариса Степанова.

— Было проведено экстренное совещание по тепловым режимам от ЦТП-12б. В процессе совещания выяснилось, что на Горького,5, собственниками, а это ТСЖ, было выкинуто дроссельное устройство, и они «посадили» весь квартал, — пояснила Степанова.

По мнению Степановой, специалисты Комбината бытовых услуг по некоторым показателям могут определить, кто «хулиганит». Ведь в Бердске это уже не первый случай, когда управляющие компании или ТСЖ сбивают систему отопления. Они скручивают шайбы, и получается, что один дом забирает себе большую часть тепла, а дома, стоящие рядом, — замерзают.

Директор КБУ Александр Кожин, в свою очередь, заявил, что проверки такие ведутся регулярно. 26 февраля коммунальщики будут делать повторный обход домов. Если обнаружится, что в многоэтажках вновь кто-то скрутил шайбу, управляющей организации грозит штраф в 250 тыс. рублей.

— Если не понимают по-хорошему, будем наказывать финансово, — согласился вице-мэр Александр Тужик.

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