Министерство экономического развития предложило правительству включить катетеры и коронарные стенты ​(устройства-импланты для расширения суженных сосудов) в список зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках. Инициатива изложена в письме заместителя министра Евгения Елина от 14 февраля. Подлинность письма подтвердил высокопоставленный собеседник в Минэкономразвития.

С этой инициативой Минэкономразвития выступало еще летом, писало отраслевое издание Vademecum. На 20 февраля 2017 года правительство так и не отреагировало на предложение ведомства, рассказали РБК в пресс-службе министерства. Вопрос прорабатывается в аппарате правительства, сообщила РБК представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, ответственного за развитие промышленности, Алия Самигулина.

Список импортных медицинских изделий, на которые распространяются ограничения при госзакупках, действует в России с февраля 2015 года. Сначала в списке было 58 видов продукции, а с ноября 2016 года — его увеличили на 62 позиции. Если на аукцион подано хотя бы две заявки от компаний из стран Евразийского союза (Россия, Армения, Казахстан, Белоруссия и Киргизия) по наименованиям, имеющимся в этом перечне, продукция других стран к участию в торгах не допускается.

Сейчас в списке значатся расходные материалы — бинты, тампоны, защитные маски, повязки. В перечень также включены предметы для личного использования пациентов — это костыли, ходунки, анализаторы уровня глюкозы в крови. Есть в нем и высокотехнологичное оборудование и протезы: дефибрилляторы, инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных, томографы, электрокардиографы, грудные силиконовые импланты (экзопротезы) и другие. Ограничения не распространяются на продукцию, продающуюся на коммерческом рынке. По данным ассоциации российских предприятий медицинской промышленности «Росмедпром», после принятия первого списка в феврале 2015 года доля медицинских изделий российского производства на рынке выросла на 2%.

Включение любого вида продукции в перечень влечет за собой снижение предложения и ограничение конкуренции, сообщили в пресс-службе Ассоциации международных производителей медицинского оборудования (IMEDA). Кроме того, цены на коронарные стенты и так уже регулируются государством, подчеркнули в IMEDA. Новые ограничения вряд ли повысят доступность медицинской помощи с применением таких медицинских изделий.

Предложение Минэкономразвития необходимо обсудить с врачами, заметил директор НИИ организации здравоохранения при Департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов. «Надо убедиться, что качество российских стентов и катетеров соответствует международным стандартам», — подчеркнул он.

В письме в правительство Елин называет четырех российских производителей стентов и катетеров​: новосибирскую компанию ОАО «Ангиолайн», пензенскую ЗАО НПП «МедИнж», ЗАО «Стентоник» и ООО «Стентекс» (Stentex) — совместный проект миллиардера Виктора Вексельберга (его состояние Forbes оценивал в $10,5 млрд в 2016 году) и международного производителя медицинской техники Medtronic. В середине января группа компаний «Ренова» Вексельберга попросила правительство обязать все российские больницы закупать исключительно продукцию фирмы Stentex, но Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба выступили против.

Желание Минэкомразвития включить стенты и катетеры в ограничительный перечень — это встречная инициатива на предложение «Реновы», рассказали в пресс-службе министерства.

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