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Потерялся 10-летний мальчик в Искитимском районе

Ночью 18 февраля на телефон Искитимской полиции поступил звонок о пропаже мальчика 2007 года рождения. Он исчез в п. Листвянском Искитимского района. Родители начали бить тревогу в 2.30 ночи.

Были немедленно организованы поисковые работы силами полиции, Искитимского поисково-спасательного отряда, волонтеров.

В 11.30 следующего дня ребенка обнаружили в группе играющих на улице детей. Пропавший мальчик пояснил, что ночевал у одноклассника.

Работники полиции проводят мероприятия по выяснению причин ухода ребенка из дома, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Искитимского района сегодня, 21 февраля.

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Потерялся 10-летний мальчик в Искитимском районе

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [10:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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