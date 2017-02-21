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Ночью 18 февраля на телефон Искитимской полиции поступил звонок о пропаже мальчика 2007 года рождения. Он исчез в п. Листвянском Искитимского района. Родители начали бить тревогу в 2.30 ночи.
Были немедленно организованы поисковые работы силами полиции, Искитимского поисково-спасательного отряда, волонтеров.
В 11.30 следующего дня ребенка обнаружили в группе играющих на улице детей. Пропавший мальчик пояснил, что ночевал у одноклассника.
Работники полиции проводят мероприятия по выяснению причин ухода ребенка из дома, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Искитимского района сегодня, 21 февраля.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [10:00]
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