Прокуратура завершила проверку законности выдачи разрешения на строительство компании «СибАлмаз», которая возводит дома на ул. Морской. Жалобу в надзорный орган, напомним, написал спикер Совета депутатов Бердска Валерий Бадьин.

«СибАлмаз» выиграл конкурс на переселение граждан из аварийного жилья, обойдя предпринимателя Виктора Голубева, который последние несколько лет побеждает в подобных аукционах. Администрация отказалась заключать договор с компанией-победителем, ссылаясь на то, что квартиры «СибАлмаза» еще не построены (это решение застройщик оспаривает в ФАС).

В то же время Валерий Бадьин потребовал проверить, законно ли «СибАлмазу» выдали в администрации разрешение на строительство малоэтажных домов. Валерий Георгиевич признался, что обеспокоен возможным срывом программы по переселению из аварийных бараков. Квартиры застройщик должен передать в мае 2017 года, а дома только начали строить. «СибАлмаз», в свою очередь, заявил, что строит законно и успеет сдать дома в срок.

По итогам прокурорской проверки, прокуратура наложила протест на выдачу разрешения на строительство для «СибАлмаза» в связи с нарушением градостроительного законодательства. Об этом 21 февраля «Курьер. Среда. Бердск» рассказала старший помощник прокурора Юлия Золотарева.

— Мы требуем отменить три разрешения на шесть домов, которые администрация выдала «СибАлмазу». Основные нарушения: отсутствие технических условий на водоснабжение и водоотведение. Отсутствуют схема планировочной организации земельного участка, сведения об инженерном оборудовании. По одному земельному участку по договору аренды предусмотрено было, чтобы арендатор самостоятельно произвел снос старого двухэтажного здания. Проекта сноса здания не было приложено. Кроме того, в последнем разрешении, которое выдано в декабре, характеристики объекта капитального строительства не соответствуют проектной документации. То есть, в проекте одна площадь здания и квартир, а в разрешении на строительство — другие цифры, — пояснила Юлия Александровна.

Стоит подчеркнуть, что претензии прокуратуры не к застройщику, а к администрации, которая нарушила порядок выдачи разрешения. Сейчас, по словам Золотаревой, мэрия обязана рассмотреть прокурорское представление. Если чиновники с ним не согласны, они могут обратиться в суд, а могут и сразу отказать в удовлетворении представления. Но в последнем случае прокуратура в праве привлечь главу или администрацию за неисполнение законных требований прокурора.

— Порядок выдачи разрешения нарушила администрация. Если глава сейчас отменит разрешение, «СибАлмаз» сможет обжаловать уже действия главы. Или если после отмены застройщик донесет все документы, он вправе обратиться (в администрацию) еще раз и получить новое разрешение, — отметила Золотарева. — Но если глава сейчас исполнит наши требования, «СибАлмаз» обязан прекратить строительство до получения нового разрешения.

«СибАлмаз» уже построил на ул. Морской фундаменты домов и скоро приступит к возведению стен. Но, вероятно, бюрократические проволочки могут тормознуть стройку и лишить «СибАлмаз» права на участие в программе переселения. Что, вероятно, сыграет в пользу ИП Голубева, который тоже готов дать квартиры переселенцам на ул. Морской, но уже в готовых домах.

Добавим, что сейчас администрация объявила новый аукцион по поиску застройщиков для квартир переселенцам.

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