Установлено местонахождение без вести пропавшего на горнолыжном курорте Кузбасса жителя Бердска. Его искали неделю в Таштаольском районе и Новосибирской области. А он добровольно сдался полиции в Волгограде.

14 февраля 2017 года в дежурную часть отдела полиции «Шерегеш» МВД России по Таштагольскому району обратились родственники 30-летнего бердчанина Романа Самборского. Заявители сообщили о том, что накануне молодой человек отправился кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленой и пропал.

Сотрудники полиции организовали масштабные оперативно-поисковые мероприятия. В поисках сноубордиста участвовали полицейские, спасатели, волонтеры, была задействована авиатехника и снегоходы. В результате полицейским удалось обнаружить запись с видеорегистратора, на которой видно, как пропавший мужчина направляется по дороге из Шерегеша.

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области дальнейшие поиски были организованы на территории не только Кемеровской области, но и других регионов Российской Федерации.

— Накануне без вести пропавший мужчина был найден в городе Волгограде. Он пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении в связи с личными обстоятельствами. В настоящее время розыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены, — прокомментировали ситуацию в управлении МВД по Кузбассу сегодня, 21 февраля.

По данным ведомства, исчезновение бердчанина связано с некой болезнью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,18 февраля в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что отвёз пропавшего в Новосибирск. А позднее появилась информация о том, что Самборского заметили в одном из магазинов столицы Сибири.

Известно, что Роман покинул склон горы Зелёная с арендованным сноубордом. Также у мужчины при себе были документы.

Сейчас пользователи Сети обвиняют Валерию Самборскую в мошенничестве. По их мнению, супруги специально разыграли исчезновение Романа, чтобы заработать на этом денег. В соцсети «ВКонтакте» создана специальная группа, где желающие могут получить информацию о поисках сноубордиста, а также перечислить средства на их организацию. Однако сама Лера заявляет, что никаких денег ни у кого не просила и обязательно вернёт всё, что ей уже перевели.

Вскоре после того, как стало известно о том, что сноубордист Роман Самборский найден живым, в группе «ВКонтакте», посвящённой поискам сноубордиста, появился комментарий от его семьи.

Сообщение оставил человек, представившийся старшим братом Романа Самборского. Он подтвердил, что сноубордист, которого разыскивали больше недели, действительно жив.

– Рома оставил записку об онкологическом заболевании в неоперабельной форме. Цитирую его слова: «Мне не хотелось, чтобы я у всех на глазах превращался в овощ, чтобы со мной возились и таким запомнили». Об этом факте известно с 19:02, когда мы обнаружили её, – говорится в посте.

Семья также сообщила о том, что принимает решение Романа, который «просил его не держать», объяснив это тем, что «человек в данной ситуации имеет право на своё решение».

Между тем последний комментарий жены Романа Самборского, которая была активным организатором его поисков, датирован утром 20 февраля.

– Судить и осуждать его никто не имеет права! Никто из Вас, включая меня, не может дать объяснения этому поступку! Но никто не имеет права сейчас его втаптывать!!! Когда я найду его, очень хочу с ним поговорить, чтобы самой понять, что произошло! – написала Лера.

Отметим, что многие участники поисков, которые, как утверждают, стали одними из самых масштабных за последние годы в Таштагольском районе, возмутились данной ситуацией.

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