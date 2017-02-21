Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Сбежал в Волгоград пропавший в Шерегеше сноубордист из Бердска

Установлено местонахождение без вести пропавшего на горнолыжном курорте Кузбасса жителя Бердска. Его искали неделю в Таштаольском районе и Новосибирской области. А он добровольно сдался полиции в Волгограде.

14 февраля 2017 года в дежурную часть отдела полиции «Шерегеш» МВД России по Таштагольскому району обратились родственники 30-летнего бердчанина Романа Самборского. Заявители сообщили о том, что накануне молодой человек отправился кататься на сноуборде по необорудованным склонам горы Зеленой и пропал.

Сотрудники полиции организовали масштабные оперативно-поисковые мероприятия. В поисках сноубордиста участвовали полицейские, спасатели, волонтеры, была задействована авиатехника и снегоходы. В результате полицейским удалось обнаружить запись с видеорегистратора, на которой видно, как пропавший мужчина направляется по дороге из Шерегеша.

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области дальнейшие поиски были организованы на территории не только Кемеровской области, но и других регионов Российской Федерации.

— Накануне без вести пропавший мужчина был найден в городе Волгограде. Он пояснил, что принял решение уйти из дома и не желает сообщать семье о своем местонахождении в связи с личными обстоятельствами. В настоящее время розыскное дело Романа Самборского закрыто, поиски прекращены, — прокомментировали ситуацию в управлении МВД по Кузбассу сегодня, 21 февраля.

По данным ведомства, исчезновение бердчанина связано с некой болезнью.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,18 февраля в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что отвёз пропавшего в Новосибирск. А позднее появилась информация о том, что Самборского заметили в одном из магазинов столицы Сибири.

Известно, что Роман покинул склон горы Зелёная с арендованным сноубордом. Также у мужчины при себе были документы.

Сейчас пользователи Сети обвиняют Валерию Самборскую в мошенничестве. По их мнению, супруги специально разыграли исчезновение Романа, чтобы заработать на этом денег. В соцсети «ВКонтакте» создана специальная группа, где желающие могут получить информацию о поисках сноубордиста, а также перечислить средства на их организацию. Однако сама Лера заявляет, что никаких денег ни у кого не просила и обязательно вернёт всё, что ей уже перевели.

Вскоре после того, как стало известно о том, что сноубордист Роман Самборский найден живым, в группе «ВКонтакте», посвящённой поискам сноубордиста, появился комментарий от его семьи.

Сообщение оставил человек, представившийся старшим братом Романа Самборского. Он подтвердил, что сноубордист, которого разыскивали больше недели, действительно жив.

– Рома оставил записку об онкологическом заболевании в неоперабельной форме. Цитирую его слова: «Мне не хотелось, чтобы я у всех на глазах превращался в овощ, чтобы со мной возились и таким запомнили». Об этом факте известно с 19:02, когда мы обнаружили её, – говорится в посте.

Семья также сообщила о том, что принимает решение Романа, который «просил его не держать», объяснив это тем, что «человек в данной ситуации имеет право на своё решение».

Между тем последний комментарий жены Романа Самборского, которая была активным организатором его поисков, датирован утром 20 февраля.

– Судить и осуждать его никто не имеет права! Никто из Вас, включая меня, не может дать объяснения этому поступку! Но никто не имеет права сейчас его втаптывать!!! Когда я найду его, очень хочу с ним поговорить, чтобы самой понять, что произошло! – написала Лера.

Отметим, что многие участники поисков, которые, как утверждают, стали одними из самых масштабных за последние годы в Таштагольском районе, возмутились данной ситуацией.

Новости smi2.ru

  • Нашелся без вести пропавший в Шерегеше сноубордист из Бердска (64)
  • Спасатели, волонтеры и полиция 11 часов искали заблудившегося грибника в лесу Бердска (2)
  • Разыскивается арестованный, сбежавший из зала суда (16)
  • Приемный сын украл у опекунов 600 тыс. рублей и сбежал в Москву (5)
  • Поиски пропавшего без вести в Шерегеше сноубордиста из Бердска начались в других местах (16)
Сбежал в Волгоград пропавший в Шерегеше сноубордист из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [09:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[14:30] Митинги неэффективными считает большинство россиян

[14:05] Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев

[13:30] Газифицировать и защитить от потопа отдаленный район обещает власть Бердска

Все новости

[14:30] Митинги неэффективными считает большинство россиян

[14:05] Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев

[13:30] Газифицировать и защитить от потопа отдаленный район обещает власть Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 64%

21 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 14%, облачность: 75%

22 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 61%

23 февраля 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: