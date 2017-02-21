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Сумку долларов и евро вез контрабандист через новосибирский аэропорт Толмачево

В Новосибирске транспортные полицейские расследовали уголовное дело по факту контрабанды денежных средств, сообщили в сибирском управлении МВД на транспорте сегодня, 21 февраля.

В следственном отделении линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина, подозреваемого в контрабанде наличных денежных средств.

Фигурант был задержан сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво совместно с представителями Новосибирской таможни в зоне таможенного контроля. В его ручной клади находилась сумка с денежными средствами, согласно справке-расчету в долларовом эквиваленте составила около 82 тысяч долларов США, а в рублях — почти 5 миллионов.

Согласно российскому законодательству гражданин должен был задекларировать указанную сумму, однако этого сделать не пожелал, нарушив тем самым требования ст. 3 Договора «О порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза», а также п. 5 части второй ст. 355 Таможенного кодекса Таможенного союза.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно уголовному законодательству, фигуранту грозит штраф до 15-кратного размера незаконно перемещенных наличных денежных средств, либо ограничение свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на тот же срок.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Обской городской суд.

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Сумку долларов и евро вез контрабандист через новосибирский аэропорт ТолмачевоСумку долларов и евро вез контрабандист через новосибирский аэропорт Толмачево

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [09:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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