Министерство обороны РФ официально признало гибель четырех и ранения еще двух военнослужащих в сирийской провинции Хомс. В ведомстве утверждают, что машина с военными подорвалась на фугасе, установленном боевиками «Исламского государства» на дороге. Однако родственники одного из погибших — 31-летнего старшего лейтенанта Вадима Магамурова — сообщили, что машина, в которой он ехал с сослуживцами, попала под огонь противника. Эти потери в Сирии стали для Минобороны РФ первыми в 2017 году. С начала сирийской операции число официально признанных погибшими российских военнослужащих составило 27 человек.

О российских потерях, понесенных в Хомсе 16 февраля, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. По данным ведомства, автомобильная колонна сирийских войск, в которой следовал автомобиль с российскими военными советниками, двигалась из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс. Проехав всего 4 км, машина была подорвана на радиоуправляемом фугасе, заложенном близ дороги. Четверо военнослужащих погибли сразу, а еще двое были тяжело ранены. «За их жизнь борются российские военные медики»,— добавили в ведомстве. От дополнительных комментариев в Минобороны воздержались.

Обстановка в провинции Хомс считалась тяжелой в момент начала операции России в Сирии в сентябре 2015 года и, по данным источника “Ъ”, в органах военного управления, остается такой до сих пор. Вблизи авиабазы Тияс идут тяжелые бои с применением тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и бронетехники. Минобороны РФ с самого начала операции уделяло особое внимание ситуации в Хомсе. В конце 2015 года — спустя буквально два месяца после начала операции — в район Хамрат этой провинции были перебазированы гаубицы «Мста-Б» 5-й гаубичной артиллерийской батареи 120-й артиллерийской бригады, дислоцированной в Кемеровской области.

Вместе с ними прибыли и российские наводчики, которые обеспечивали прикрытие правительственных войск. По данным “Ъ”, погибшие военные советники должны были доставить разработанный в Генштабе ВС РФ дальнейший план действий, исполнение которого помогло бы сирийской армии воспрепятствовать дальнейшему продвижению радикальных исламистов. Однако до места встречи российским военнослужащим добраться так и не удалось.

Одним из погибших оказался 31-летний старший лейтенант Вадим Магамуров, чьи похороны прошли в Екатеринбурге. В 2007 году он окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а служил в военной части в Юрге Кемеровской области, где расквартирована 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада. Являлся начальником разведки в артиллерийском дивизионе. В январе 2017 года Вадим Магамуров отправился уже во вторую командировку в Сирию. В конце 2016 года он приезжал в Екатеринбург, где отмечал с друзьями награждение его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Ранее он был также награжден медалью Минобороны «Участнику военной операции в Сирии».

Версия родственников о гибели старшего лейтенанта Магамурова с сослуживцами отличается от официальных данных Минобороны РФ. «Нам рассказали лишь, что они выехали на задание и попали под обстрел»,— рассказал двоюродный брат погибшего Ильшат Магамуров. Однако несколько источников “Ъ” утверждают, что на самом деле машина, следовавшая из Тияса в Хомс, попала под обстрел из советской гаубицы Д-30, которая имеется в распоряжении «Исламского государства» (запрещено в РФ). Отчасти эта версия подтверждается видеозаписью, опубликованной близким к исламистам агентством Amaq на следующий день после трагедии. В штабе бригады, в которой служил старший лейтенант Магамуров, отказались назвать имена других погибших с ним в Сирии военнослужащих.

Последние новости о потерях среди российского контингента в Сирии поступали в 2016 году. 5 декабря боевики подвергли артиллерийскому обстрелу в Алеппо мобильный госпиталь Минобороны: погибли военнослужащие-медики Надежда Дураченко и Галина Михайлова. 7 декабря в госпитале скончался полковник Руслан Галицкий из группы российских военных советников в Сирии. Он был ранен при обстреле боевиками одного из жилых кварталов в западной части Алеппо. Согласно официальным данным, всего в ходе операции РФ в Сирии погибли 27 российских военных.

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