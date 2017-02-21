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Мошенник украл 90 млн рублей у полицейских Новосибирска

Приговором Железнодорожного районного суда Новосибирска 46-летний Игорь Кислов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, т. е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области в понедельник, 20 февраля.

Как установил суд, Кислов, являясь учредителем, а с 1 июня 2012 года генеральным директором ЗАО «Инвестиционно — строительная корпорация «Заельцовская», в 2011-2012 годах в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение бюджетных средств в сумме свыше 90 млн рублей. Деньги были выделенны в рамках государственного контракта отделению капитального строительства Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России для строительства многоэтажного жилого дома для военнослужащих внутренних войск по ул. Выборной в Октябрьском районе Новосибирска.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, наличия смягчающих обстоятельств суд первой инстанции назначил Кислову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 17 февраля 2017 года приговор оставлен без изменения, а жалобы осужденного и адвокатов — без удовлетворения.

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Мошенник украл 90 млн рублей у полицейских Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [08:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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