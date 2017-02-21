Подросток, ранивший инструктора стрелкового клуба в тире на востоке Москвы покончил жизнь самоубийством, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Розыск прекращен в связи с обнаружением тела. По предварительным данным, мальчик покончил с собой», — сказал собеседник агентства.

Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что вечером в понедельник, 20 февраля, в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно выстрелил в 29-летнего инструктора. Потерпевший доставлен в институт им. Склифософского, где ему оказывается вся необходимая помощь. Мальчик скрылся. Его разыскивала полиция.

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