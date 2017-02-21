USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Подросток, ранивший инструктора стрелкового клуба в тире на востоке Москвы покончил жизнь самоубийством, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
«Розыск прекращен в связи с обнаружением тела. По предварительным данным, мальчик покончил с собой», — сказал собеседник агентства.
Ранее столичный главк Следственного комитета РФ сообщил, что вечером в понедельник, 20 февраля, в тире, расположенном по Измайловскому проезду, 15-летний подросток во время занятия по стрельбе совершил выстрел в мишень, после чего целенаправленно выстрелил в 29-летнего инструктора. Потерпевший доставлен в институт им. Склифософского, где ему оказывается вся необходимая помощь. Мальчик скрылся. Его разыскивала полиция.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [08:05]
[14:30] Митинги неэффективными считает большинство россиян
[14:05] Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев
[13:30] Газифицировать и защитить от потопа отдаленный район обещает власть Бердска
[14:30] Митинги неэффективными считает большинство россиян
[14:05] Малахольными назвал главу НОДа и Милонова телеведущий Киселев
[13:30] Газифицировать и защитить от потопа отдаленный район обещает власть Бердска
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -7 C°, ветер: 7.5 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 5.3 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -5 C°, ветер: 5.8 м.с.
Облачно, ветер: южный