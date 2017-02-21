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Частный дом в бердском поселке Светлом загорелся днем в понедельник.
Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, 20 февраля в 16:39 на улице Брусничная, 7, произошел пожар в частном двухэтажном доме.
— В результате пожара в одной из комнат второго этажа огнем повреждены домашние вещи, телевизор и мебель. В 16:51 возгорание было ликвидировано. На тушение пожара привлекались 3 автоцистерны и 10 человек личного состава, — рассказали в спасательном ведомстве.
Причины пожара и ущерб от него устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности в Бердске.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 21 февраля 2017 г. [07:55]
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