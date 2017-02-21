Постоянный полпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке за день до своего 65-летия 20 февраля.

Владимир Путин, российские политики и западные дипломаты, в том числе те, кто жестко оппонировал Чуркину, уже принесли свои соболезнования и нашли слова для самой высокой оценки работы и дипломатических талантов российского представителя при ООН.

Виталий Чуркин занимал должность постпреда с апреля 2006 года. Книга соболезнований будет открыта в постоянном представительстве России при ООН с 21 по 23 февраля.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет газета New York Post со ссылкой на собственные источники.

Чуркин находился в диппредставительстве, когда почувствовал слабость примерно в 9.30 по местному времени (17.30 мск), сообщили источники газеты. Его в срочном порядке повезли в Пресвитерианский госпиталь в Нью-Йорке, дипломат находился без сознания, ему требовались меры сердечно-лёгочной реанимации.

По словам бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, непосредственной причиной смерти Чуркина стала сердечная недостаточность.

«Напряжение тяжелое, перманентно тяжелый труд. В стрессовых ситуациях человек находился», — отметил Орджоникидзе, который много лет хорошо знал покойного.

Официальный представитель МИД Мария Захарова о причинах смерти говорить отказалась, сославшись на личный характер этой информации. «В мировой практике принято использовать слово «скоропостижно», — подчеркнула она в комментарии телеканалу «Дождь».

В одном из интервью Чуркин сравнил работу дипломата с трудом сталевара и рассказал, что 12-часовой рабочий день с постоянными заседаниями, дебатами, ночными бдениями – скорее правило, чем исключение для работника ООН.

Президент России Владимир Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и с прискорбием узнал о его кончине, сообщили в Кремле.

Как отметили в Совете Федерации, Виталий Чуркин первым принимал на себя удары, направленные против России, не пропуская ни один из них.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Чуркина великим дипломатом. «Мы потеряли родного человека», — написала она в Facebook.

В бытность заместителем министра иностранных дел Чуркин впервые в истории дипломатического ведомства страны стал проводить постоянные открытые брифинги для иностранных журналистов, отвечая на их вопросы.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт назвал Виталия Чуркина «гигантом дипломатии».

Бывший заместитель министра иностранных дел России, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, много работавший с Чуркиным, отметил его талант полемиста, который в полной мере раскрывался в столь трудных условиях. «В Совете Безопасности ООН очень важно (это). Сложные условия такие, когда Россия далеко не в большинстве находится, мягко выражаясь», — сказал Орджоникидзе.

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин, скончавшийся в понедельник, был «столпом» СБ ООН более десяти лет, заявили в постоянном представительстве Великобритании при организации, выразив соболезнования семье и коллегам дипломата.

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр, известная своей жесткой антироссийской позицией, назвала Виталия Чуркина маэстро в сфере дипломатии. Российский постпред неизменно жестко реагировал на критику со стороны американской коллеги, но при этом отмечал, что, хотя у него с Пауэр «бывали перепалки», рабочие отношения сложились нормальные.

В ЦИК Чуркина назвали дипломатом от бога. «Дело даже не в том, что он знал несколько языков, дело в том, как он реализовывал тот потенциал, потенциал патриота, потенциал политика, российского политика, который очень хорошо представлял и знал интересы и приоритеты Российской Федерации», — сказал член Центризбиркома Василий Лихачев.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин, который лично общался с Чуркиным, работая в Нью-Йорке, назвал его человеком энциклопедических знаний.

Бывший постоянный представитель США при ООН Сюзан Райс заявила, что Чуркин «был опасным противником, но всегда оставался другом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева), генеральный секретарь Совета Европейского Союза Хавьер Салана и постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин (справа) во время министерской встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

С Чуркиным ушла целая эпоха в российской дипломатии, в сотрудничестве России с ООН, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Боец до мозга костей» — так отозвался о Чуркине заместитель главы МИД России Сергей Рябков. «Наверное, слишком мало прошло времени, чтобы оценить масштаб личности, но это тот случай, когда человек положил на алтарь отчизны жизнь свою», — сказал Рябков.

В одном из интервью Чуркин сравнил работу дипломата с трудом сталевара и рассказал, что 12-часовой рабочий день с постоянными заседаниями, дебатами, ночными бдениями – скорее правило, чем исключение для работника ООН.

Президент России Владимир Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина и с прискорбием узнал о его кончине, сообщили в Кремле.

Как отметили в Совете Федерации, Виталий Чуркин первым принимал на себя удары, направленные против России, не пропуская ни один из них.

О смерти дипломата оперативно доложили президенту. Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, узнал об этом с прискорбием и выразил соболезнования родным и близким Чуркина, а также коллективу МИДа.

«Путин высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина», — добавил Песков.

По словам главы международного комитета Совфеда Константина Косачева, Чуркин «в последние годы без преувеличения был на линии фронта, на самой передовой, первым принимая на себя удары, направленные против России, но не пропуская ни один из них».

Косачев подчеркнул, что позиция представителя при ООН — одна из самых высших и самых ответственных позиций в дипломатической службе любого государства. «Но для нашей страны как государства — постоянного члена Совета Безопасности это ещё и миссия глобального масштаба и глобальной ответственности», — написал сенатор в Facebook.

Косачев отметил, что для него Чуркин был учителем, коллегой и добрым товарищем. «Я неоднократно работал рядом, вместе с Виталием Ивановичем, всегда поражался его самообладанию и выдержке, удивляясь, как это ему удаётся. Сейчас понимаю, как — через душу и через сердце, не щадя ни времени, ни здоровья», — добавил сенатор.

Орджоникидзе, в свою очередь, отметил такую отличительную черту Чуркина, как качества хорошего полемиста.

«В Совете безопасности ООН очень важно (это). Сложные условия такие, когда Россия далеко не в большинстве находится, мягко выражаясь. Там очень важно быть хорошим полемистом и умело отстаивать наши позиции», — рассказал Орджоникидзе РИА Новости.

«Виталия Ивановича в ООН уважали не только наши друзья и союзники, но и представители тех стран, которых МИД со всей дипломатичной деликатностью называет «партнерами». Уважали за его трудолюбие, остроумие, дипломатический такт, человеческие, душевные качества, способности дипломатические», — считает дипломат.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным Чуркина и назвала его одним из символов независимой внешней политики России.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Чуркин всегда взвешенно, твердо и достойно отстаивал позицию России в ООН. Он отметил, что дипломатическая миссия постпреда России при ООН была особенно сложной в последние годы, «когда на нашу страну со стороны Запада обрушился поток постоянных и ничем не подкрепленных обвинений, были введены антироссийские санкции и объявлена информационная война».

«Возможно, именно это беспощадное давление и подорвало здоровье Виталия Ивановича», — сказал депутат журналистам.

По его словам, гроссмейстерское мастерство дипломата, мудрость и верность долгу, высочайшая эрудированность и профессионализм, принципиальное и неравнодушное отношение к происходящему в стране и мире удивительно гармонично сочетались в Чуркине с душевной добротой, умением располагать к себе и чувствовать прекрасное в людях и окружающем мире.

«Виталий Чуркин навсегда останется в наших сердцах сильным и светлым духом», — добавил Железняк.

Глава венской штаб-квартиры ООН Юрий Федотов признался, что потрясен сообщением о кончине Чуркина. «Искренние соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося дипломата. Потрясён известием о трагической внезапной кончине В.И. Чуркина», — написал Федотов в микроблоге в Twitter.

«Я шокирован известиями о внезапной кончине российского представителя в ООН Виталия Чуркина в Нью-Йорке. Мои глубокие соболезнования его семье», — написал глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в Twitter.

Словно в подтверждение слов Орджоникидзе, свои соболезнования вынесли уже многие иностранные коллеги Чуркина.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт назвал Чуркина «гигантом дипломатии».

«Совершенно опустошен, услышав, что мой друг и коллега Виталий Чуркин умер. Дипломатический гигант и (человек) с прекрасным характером. Покойся с миром!» — написал Райкрофт в Twitter.

А представительство Великобритании при организации на странице в Twitter назвало Чуркина «стержнем СБ ООН более 10 лет».

Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что Виталий Чуркин был «выдающимся представителем России при ООН», работа с которым, несмотря на разногласия, шла при взаимном уважении и личной дружбе.

«Я искренне уважал и высоко ценил Виталия Чуркина… Виталий Чуркин был одним из самых талантливых дипломатов, которых я встречал», — говорится в заявлении посла Франции.

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр назвала умершего маэстро в сфере дипломатии.

«Я опустошена новостью о смерти российского посла при ООН Виталия Чуркина. Маэстро в сфере дипломатии и очень неравнодушный человек, который сделал все возможное для преодоления разногласий между США и Россией», — написала Пауэр в своем микроблоге Twitter. При этом бывший постпред США известна своей жесткой антироссийской позицией, как и многие другие члены администрации экс-президента Барака Обамы.

Постоянный представитель США при ООН в в 2009-2013 годах Сюзан Райс заявила, что шокирована известием о смерти своего российского коллеги Виталия Чуркина.

«Я шокирована и глубоко опечалена этой новостью», — написала Райс в своем микроблоге в Twitter.. По ее словам, «Виталий был для ООН огромной силой. Умный, нацеленный, в высшей степени эффективный», — добавила она. Райс отметила, что «Виталий был опасным противником, но всегда (оставался) другом».

«Мои сердечные соболезнования его супруге Ирине, семье и российской миссии при ООН», — написала она.

Исполнять обязанности постпреда России при ООН будет первый заместитель Чуркина, однако на эту должность назначат, скорее всего, кого-то из центра, предположил Орджоникидзе.

«Мне трудно говорить в данном случае, кого могут назначить. Разные варианты могут быть, самые разные. Но как правило, это высокий уровень, конечно», — отметил он.

По его словам, каких-то четких сроков, в которые должно состояться назначение, нет.

«Нет, никаких сроков нет. Пока его нету, исполнять обязанности будет его первый зам», — рассказал Орджоникидзе. В то же время он отметил, что не помнит случая, когда первый заместитель постпреда потом назначался на эту должность.

«Я таких прецедентов не припомню. В российской практике, и в советской тоже не припомню. Обычно назначают из центра кого-то другого», — резюмировал он.

Источник: РИА Новости

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