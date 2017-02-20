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3 млн рублей отобрал у стариков директор дома ветеранов в Новосибирске

В Новосибирской области в отношении директора дома ветеранов возбуждено уголовное дело о коррупционном преступлении, сообщила сегодня, 20 февраля, старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора государственного автономного учреждения Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, директор «Новосибирского дома ветеранов» вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью хищения путем обмана денежных средств учреждения.

— Для реализации преступного плана злоумышленники создали общество с ограниченной ответственностью «Беллон», с которым в период с марта 2015 года по декабрь 2016 года заключили фиктивные договоры на поставку товаров и продуктов питания в «Новосибирский дом ветеранов» на сумму более 8,2 млн рублей. При этом злоумышленники заведомо знали об отсутствии у данной организации средств, в том числе транспортных, а также штатных сотрудников, для выполнения обязательств по заключенным договорам поставок. В дальнейшем неустановленные в ходе следствия лица заключили от имени ООО «Беллон» договоры на поставку товаров и продуктов питания с 10 коммерческими организациями на сумму более 5,1 млн рублей. После чего злоумышленники осуществили от имени ООО «Беллон» поставку товаров и продуктов питания, приобретенных в коммерческих организациях, для «Новосибирского дома ветеранов», используя для указанных целей штатных сотрудников и транспортные средства самого учреждения. Тем самым, искусственно завышая цены поставленных товаров и продуктов питания, злоумышленники похитили денежные средства в сумме более 3 млн рублей, переведенных на счета ООО «Беллон» в рамках оплаты заключенных фиктивных договоров с «Новосибирским домом ветеранов», которыми после получения распорядились по своему усмотрению, — рассказала подробности Кулешова.

В рамках расследования уголовного дела подозреваемый в совершении преступления задержан. Кроме того, в качестве подозреваемой задержана одна из сотрудниц ООО «Беллон». В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения.

В настоящий момент следователем по уголовному делу допрошен ряд свидетелей, изобличающих противоправную деятельность подозреваемых. По местам их проживания следователем СКР совместно с сотрудниками ОБЭиПК ОП№3 «Заельцовский» УМВД России по городу Новосибирску произведены обыски, в ходе которых изъяты электронные и физические носители информации, а также денежные средства.

Кроме того, в ходе проведения обысков в помещениях «Новосибирского дома ветеранов» следователем изъята представляющая интерес документация, в том числе, путевые листы водителей учреждения. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу, а также на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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3 млн рублей отобрал у стариков директор дома ветеранов в Новосибирске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [18:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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