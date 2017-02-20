Несмотря на преклонный возраст, бердчанка Валентина Стаканова сама могла постряпать свои фирменные блинчики. На чай к ней частенько забегали подружки покойной дочери Галины: Надя, Зоя и тезка — Галя, которым самим уже за 50. Но потом тетя Валя перестала встречать своих «девчонок» с прежним радушием. Произошло это именно тогда, уверена одна из них, когда в ее жизни появилась Наталья (имя изменено — прим. ред.), помощница из соцслужбы.

Пережила и мужа, и детей

Еще много лет назад многочисленная родня Валентины Андреевны разлетелась по разным уголкам страны. Дочь Галя вместе с мужем Василием в 94-м году переехала на российский юг — у супруга в Краснодаре жила разбитая параличом мама, которой нужен был уход. Сын Дима подался в Новокузнецк. Так случилось, что Валентина пережила обоих своих детей, и у нее остались внуки Александр, Андрей и Евгений, зять и невестка, двоюродные сестры и прочая родня. Все далеко.

В Бердске старушка была одинока. Несколько раз в год к ней издали приезжали гости. В остальные дни — навещали сотрудницы муниципального «Комплексного центра соцобслуживания»: ходили в магазин за покупками, готовили еду, убирались в квартире. До последнего Стаканова сама с тросточкой ходила на кухню и в туалет, а совсем слегла лишь незадолго до кончины. Но все это время была в здравом уме.

В последнее время за Валентиной Андреевной ухаживала Наталья. Вот и 19 января 2017 года она пришла к своей подопечной. Сварила ей кашу, но отведать ее 84-летняя пенсионерка не успела — ее глаза закрылись, а голова повалилась на плечо.

— Валентина Андреевна была в кровати, раздетая — прям в памперсе, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» подруга ее дочери Галина Шкорупская, которая пришла сразу, как соцработница сообщила ей печальную весть. — Мы сидели втроем с подругами, разговаривали. А Наталью эту я в первый раз увидела. Когда уже милиция тело забрала, я говорю: «Наташа, давай поговорим про квартиру, про все. Ты же знаешь, у ней очень много родни, просто никто здесь не живет — в Новосибирской области». Она мне: «Не о чем нам говорить — она переписала квартиру и все имущество на меня». Никому, мол, не нужна была, а теперь появились.

Жила престарелая бердчанка в однокомнатной квартире, в доме по улице Горького. Кухонька маленькая, зато зал большой и просторный. Эти «квадраты», считают родные умершей, по закону должны были достаться им. Но хозяйка распорядилась иначе.

«Ее воля…»

— Все было хорошо, — вспоминает зять Валентины Андреевны Василий Катярбузов. — А тут я звоню ей в прошлом году (2016 — прим. ред.) на Пасху или 8 Марта — поздравить. Она заявляет, что написала завещание на соцработницу. Как она сказала, у Андрея с Женькой в Новокузнецке есть жилье, а ты своего Сашку сам обеспечишь. Положила трубку, и после этого я ей ни разу дозвониться не смог.

Такой волей покойной тещи Василий Васильевич очень поражен. Говорит, что с Галиной они жилу душа в душу, пока она не умерла в 99-м году. Через несколько лет он снова женился, но про вторую мать, уверяет, никогда не забывал. В последний раз с новой супругой побывал в гостях у бердской родственницы в 2015 году: та встала спозаранку и нажарила зятьку его любимых блинчиков. Андреевну, как привык к ней обращаться Василий, он не раз звал к себе в Краснодар, но она отказывалась бросить могилу своего любимого мужа.

«Эта квартира, считай, мною заработана. Когда Валентина Андреевна с отцом приехали в Бердск к нам жить из Уштобе, мы с Галкой им купили дом. Это был еще 78-ой год. Потом, когда снесли этот дом, им дали эту квартиру. Там до сих пор стоит стенка, которую я покупал», — возмущен краснодарец. Он считает, что Наталья «нашептывала» Валентине Стакановой завещать жилплощадь ей, а не своим родным.

Сейчас Василий нанял адвоката. Зять покойной намерен приехать в Бердск и затеять тяжбу с наследницей тещи. Он хочет признать завещание недействительным и отсудить квартиру. Такая, говорят его бердские знакомые, стоит около двух миллионов. Эти деньги очень нужны его сыну Александру, который живет с женой-инвалидом и двумя взрослыми детьми, и его двоюродным братьям из Новокузнецка.

Впрочем, Евгений, один из кузбасских родственников, такой щедрый поступок бабушки для чужого человека не осуждает. «Это ее воля. Я надеюсь, что на нее никто сильно не давил. Она поговаривала, что, возможно, ей будет завещать, но досконально это не было известно», — делится с «Курьер. Среда. Бердск» внук Валентины Андреевны. В Бердск он старался приезжать хотя бы раз в год и отношения с прародительницей были хорошими, вспоминает Евгений.

По собственному желанию

Для директора бердского «Комплексного центра соцобслуживания населения» Анны Владимировой новость о свалившейся на голову подчиненной недвижимости оказалась неожиданной. «У нас подобных случаев, по крайней мере за время моей работы, а работаю я больше 10 лет, не было», — удивляется Анна Павловна, которая уверена, что завещание не может быть написано на Наталью. Ее контакты «Курьер. Среда. Бердск» руководительница дать отказалась, но пообещала, что передаст ей желание редакции увидеть ситуацию глазами человека, который стал так близок Валентине Андреевне. Но связаться с соцработницей так и не удалось: на следующий же день она написала заявление об уходе.

— С понедельника, 20 февраля, она у меня не работает. Человек написал заявление, я ее без отработки отпустила. Как работник она была хорошая, она не гнушалась никого: даже лежачих больных ворочала, — отзывается о Наталье Владимирова. — Но она давно хотела уходить.

Есть в этой истории загадки. Как говорит Анна Павловна, бердчанка Стаканова не обслуживалась в их центре с 2014 года. Именно тогда он написала отказ от услуг государственных помощников, которые навещали ее семь лет. Объяснила это тем, что за ней будет ухаживать внук Володя с невесткой. Но потом он умер, а бабушка так и не попросила приставить ей «опекуна». Если Наталья и ухаживала за ней, считает Анна Владимирова, то по своей инициативе — в нерабочее время.

Суд решит

Самого документа о передаче квартиры Наталье родственники пока не видели: они не приехали проводить Валентину Андреевну в последний путь. Но семейство не сомневается, что именно благодетельница получила такое дорогое поощрение, и без запинки называют ее фамилию, имя и отчество.

Бердский юрист и адвокат Рената Ярославцева говорит, что за годы практики ей приходилось не раз сталкиваться со спорами о наследстве. Такие иски, как правило, остаются в проигрыше. Дело в том, поясняет правозащитница, что при оформлении дарственных и завещаний пожилыми людьми обязательно присутствие нотариуса. А он может заверить бумаги лишь после заключения психиатра и других медиков о том, что клиент дает отчет своим действиям.

— Если по документам она была в уме, то шансов у родственников выиграть суд очень мало, — считает Рената Айратовна. — Со стороны претендующих на это жилье необходимо доказать, что она когда-то болела, например, болезнью Альцгеймера, но опять же в этой ситуации будет вызван нотариус, составлявший завещание. Судья будет задавать вопросы, запросит медицинскую карту, прошерстит все. Даже при составлении искового заявления юрист или адвокат попросит мотивировать, с чем они не согласны. Их права не нарушены, если только они не считают завещание фиктивным, но они должны это подтвердить.

«Если бы она сказала, мол, Валентина Андреевна, давайте половину мне, а половину — родственникам, так не обидно было бы. Все-таки кровь родная», — рассуждает о моральном облике Натальи бердчанка Галина Шкорупская. Вот и зять Василий недоумевает: почему они должны «дарить» мамину квартиру посторонней женщине… У руководительницы КЦСОН Анны Владимировой тоже есть вопрос, но, скорее, философский. Ее интересует, почему четыре десятка соцработниц не успевают бегать с авоськами и лекарствами с адреса на адрес, где их ждут больные и одинокие старики? Ведь после смерти у них оказывается так много родственников… Возможно, в скором времени, узнать это им поможет Фемида.

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