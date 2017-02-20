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Сломала позвоночник упавшая на крыльце «Сбербанка» девушка из Бердска

«Курьер. Среда. Бердск» стали известны подробности падения бердчанки на крыльце офиса «Сбербанка» на улице Островского. Напомним, об этой ситуации упомянули на аппаратном совещании 20 февраля в администрации города. Сообщалось, что пострадавшая поскользнулась на ступенях, упала, и получила травмы. Чиновники администрации, однако, пришли к выводу, что крыльцо безопасно: снег убран, а ступени покрыты антигололедным ковриком.

Иного мнения придерживается мать пострадавшей — Оксана Казакова. Она считает, что входная группа в «Сбербанк» опасна, притом не только зимой, но и в любое другое время года. Оксана Васильевна рассказала об обстоятельствах несчастного случая, произошедшего с ее дочерью.

Вечером 25 января этого года 23-летняя Олеся Казакова выходила из офиса «Сбербанка». Носком она ступила на железку на ступенях (так как нога целиком из-за особенностей конструкции ступить на нее может) поскользнулась и упала. Сразу же после падения девушка почувствовала сильную боль. Врачи в больнице диагностировали у нее перелом 10-го позвонка.

Сейчас Олеся находится на лечении дома. Она изредка встает, с трудом одевается. Травма очень серьезная. Казаковым уже пришлось потратиться на корсет. Кроме в того, в дальнейшем девушке нужна реабилитация, которая, вероятно, тоже повлечет определенные затраты. Семья Казаковых намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с банка компенсацию за лечение. Более того, обратились родственники потерпевшей и правоохранительные органы.

— В прокуратуру я уже написала. Полиция сразу зафиксировала факт падения, они провели проверку, но, видите ли, ее никто не толкал, проверка окончена, — отметила Оксана Васильевна.

Оксана Казакова полагает, что крыльцо «Сбербанка» представляет угрозу для его клиентов. Сама она работает недалеко, и видит, как люди там нередко спотыкаются.

Сейчас семья пострадавшей разыскивает свидетелей падения Олеси. По воспоминаниям Оксаны Васильевны, в тот день поднять Олесе помогали мужчины. Их и просят откликнуться. Это нужно для дальнейших судебных разбирательств.

Если вы были очевидцем падения Олеси Казаковой 25 января 2017 года на крыльце офиса «Сбербанка» по ул. Островского, 55, позвоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 8(383 41)3-00-10 или напишите на почту bkurer@mail.ru.

Комментарий «Сбербанка» мы рассчитываем получить в ближайшее время.

Фотографии ступеней офиса банка 25 января «Курьер. Среда. Бердск» опубликует позже.

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Сломала позвоночник упавшая на крыльце «Сбербанка» девушка из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [17:35]

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Курьер.Среда.Бердск

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