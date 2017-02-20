«Курьер. Среда. Бердск» стали известны подробности падения бердчанки на крыльце офиса «Сбербанка» на улице Островского. Напомним, об этой ситуации упомянули на аппаратном совещании 20 февраля в администрации города. Сообщалось, что пострадавшая поскользнулась на ступенях, упала, и получила травмы. Чиновники администрации, однако, пришли к выводу, что крыльцо безопасно: снег убран, а ступени покрыты антигололедным ковриком.

Иного мнения придерживается мать пострадавшей — Оксана Казакова. Она считает, что входная группа в «Сбербанк» опасна, притом не только зимой, но и в любое другое время года. Оксана Васильевна рассказала об обстоятельствах несчастного случая, произошедшего с ее дочерью.

Вечером 25 января этого года 23-летняя Олеся Казакова выходила из офиса «Сбербанка». Носком она ступила на железку на ступенях (так как нога целиком из-за особенностей конструкции ступить на нее может) поскользнулась и упала. Сразу же после падения девушка почувствовала сильную боль. Врачи в больнице диагностировали у нее перелом 10-го позвонка.

Сейчас Олеся находится на лечении дома. Она изредка встает, с трудом одевается. Травма очень серьезная. Казаковым уже пришлось потратиться на корсет. Кроме в того, в дальнейшем девушке нужна реабилитация, которая, вероятно, тоже повлечет определенные затраты. Семья Казаковых намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с банка компенсацию за лечение. Более того, обратились родственники потерпевшей и правоохранительные органы.

— В прокуратуру я уже написала. Полиция сразу зафиксировала факт падения, они провели проверку, но, видите ли, ее никто не толкал, проверка окончена, — отметила Оксана Васильевна.

Оксана Казакова полагает, что крыльцо «Сбербанка» представляет угрозу для его клиентов. Сама она работает недалеко, и видит, как люди там нередко спотыкаются.

Сейчас семья пострадавшей разыскивает свидетелей падения Олеси. По воспоминаниям Оксаны Васильевны, в тот день поднять Олесе помогали мужчины. Их и просят откликнуться. Это нужно для дальнейших судебных разбирательств.

Если вы были очевидцем падения Олеси Казаковой 25 января 2017 года на крыльце офиса «Сбербанка» по ул. Островского, 55, позвоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 8(383 41)3-00-10 или напишите на почту bkurer@mail.ru.

Комментарий «Сбербанка» мы рассчитываем получить в ближайшее время.

Фотографии ступеней офиса банка 25 января «Курьер. Среда. Бердск» опубликует позже.

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