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Поиски пропавшего без вести в Шерегеше сноубордиста из Бердска начались в других местах

В Шерегеше и Таштагольском районе, на территории которого находится горнолыжный курорт, происки пропавшего без вести жителя Бердска Романа Самборского прекращены.

Об этом сегодня, 20 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщила пресс-секретарь главы Таштагольского района Марина Кустова. О ходе поисков исчезнувшего 13 февраля сноубордиста районный глава Владимир Макута сообщил в понедельник на совещании чиновников.

По словам Владимира Николаевича, спасатели проверили все обочины и водопропускные трубы на трассе от сектора Е к Чугунашу, провели подомовой обход. Более того, Макута в первые часы после заявления в полицию от жены Самборского о пропаже человека организовал отряд волонтеров и лично участвовал в поиске.

— Владимир Николаевич был в тех труднодоступных местах, куда добровольцы не рискнули идти. Глава прекрасно знает местность, поэтому первую группу повел он сам, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Марина Леонидовна.

Благодаря усилиям полицейских, которые сверяли записи видеорегистраторов машин, удалось обнаружить водителя. Он отвез туриста в Новосибирск и по его просьбе никому не говорил об этом, сообщил Владимир Макута.

Пропажа человека, по словам Марины Кустовой, для Таштагольского района является событием чрезвычайным, поэтому глава принимает самое активное участие в судьбе гостей Шерегеша.

По информации местного СМИ «Радио Шория», Самборский оставил записку с извинениями и уехал, предположительно в Екатеринбург. Впрочем, пресс-секретарь главы Таштагольского района в интервью «Курьер. Среда. Бердск» сведения о записке не подтверждает. Это сообщение она перепроверила в местном отделе МВД.

На территории Шерегеша и Таштагольского района поиски Романа Самборского прекращены. Территория поисков расширилась, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в управлении МВД по Кемеровской области.

— В настоящий момент его местонахождения пока не установлено. Поиски продолжаются, — заявили сегодня, 20 февраля, в пресс-службе полицейского ведомства Кузбасса. — Вся информации о его возможном месте нахождения проверяется.

Впрочем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников, правоохранители доподлинно знают, что Роман Самборский жив и даже предполагают, где он может находится. Подтверждение этого — дело времени.

Новости smi2.ru

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Поиски пропавшего без вести в Шерегеше сноубордиста из Бердска начались в других местах

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 20 февраля 2017 г. [16:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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